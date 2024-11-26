若川普取消抵稅優惠 加州將補助電動車

紐約時報分析，川普上台之後如果與國會聯手，取消購買電動車的7500元聯邦抵稅優惠(federal tax credit)，某些民眾可能變成買不起電動車。(美聯社)

美聯社報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）25日表示，若即將上任的川普 （Trump）政府取消電動車聯邦稅款減免（federal tax credit），加州考慮提供電動車購車補助。

紐森辦公室表示，民主黨籍紐森提議制定新版本的加州清潔車輛補貼計畫（Clean Vehicle Rebate Program）。這項於2023年取消的計畫，該計畫替59萬4000輛汽車提供資金，節省4億5600萬加侖汽油。「消費者一再證明懷疑者是錯的，零排放汽車將持續存在。我們會讓人們更負擔得起駕駛零汙染車。」

紐森的提案在保護加州進步政策計畫，他呼籲州立法機關召開特別會議，替加州檢察長辦公室提供更多資金以應對聯邦挑戰，幫助實現「防川普」（Trump-proof）的州法。

然而，預算赤字恐成為阻礙。根據非黨派立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）日前發布一份對加州預算進行初步分析的報告指出，加州明年可能面臨20億元赤字。雖然該數字比去年預測的468億美元佳，但經費短缺仍可能限制加州擴展新計畫和應對聯邦州法挑戰的能力。

川普政府白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，總統當選後將兌現競選承諾，「包括停止對燃油車的襲擊」。她在聲明中表示，川普將支持汽車產業，替燃油車和電動車提供共存空間。

根據州長辦公室，新的電動車購車補貼資金可能來自加州溫室氣體減排基金（Greenhouse Gas Reduction Fund），該基金由加州碳交易計畫中的汙染者提供。然官員們目前尚未透露該計畫具體成本或補貼的操作方式。

根據紐森辦公室數據，加州零排放車輛已超過200萬輛。近年來加州制定多項政策，致力擺脫化石燃料驅動的汽車、卡車、火車和割草機等。

川普先前強調要終止聯邦電動車稅款抵減免計畫，該計畫使新購的零排放車稅款減免額高達7500元，二手車4000元。隨著特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）成為川普團隊顧問，川普後來立場有所軟化。

州長辦公室表示，紐森提議的補貼、退稅政策恐排除特斯拉和其他汽車製造商，以促進市場競爭與創新，但須與立法機構協商。

馬斯克在X上稱可能排除特斯拉的做法「荒唐可笑」。根據加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）數據，在先前的清潔車輛補助計畫中，約42%補助用於購買或租賃特斯拉車輛。