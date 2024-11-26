我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

若川普取消抵稅優惠 加州將補助電動車

編譯陳盈霖╱綜合報導
紐約時報分析，川普上台之後如果與國會聯手，取消購買電動車的7500元聯邦抵稅優惠(federal tax credit)，某些民眾可能變成買不起電動車。(美聯社)
紐約時報分析，川普上台之後如果與國會聯手，取消購買電動車的7500元聯邦抵稅優惠(federal tax credit)，某些民眾可能變成買不起電動車。(美聯社)

美聯社報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）25日表示，若即將上任的川普（Trump）政府取消電動車聯邦稅款減免（federal tax credit），加州考慮提供電動車購車補助。

紐森辦公室表示，民主黨籍紐森提議制定新版本的加州清潔車輛補貼計畫（Clean Vehicle Rebate Program）。這項於2023年取消的計畫，該計畫替59萬4000輛汽車提供資金，節省4億5600萬加侖汽油。「消費者一再證明懷疑者是錯的，零排放汽車將持續存在。我們會讓人們更負擔得起駕駛零汙染車。」

紐森的提案在保護加州進步政策計畫，他呼籲州立法機關召開特別會議，替加州檢察長辦公室提供更多資金以應對聯邦挑戰，幫助實現「防川普」（Trump-proof）的州法。

然而，預算赤字恐成為阻礙。根據非黨派立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）日前發布一份對加州預算進行初步分析的報告指出，加州明年可能面臨20億元赤字。雖然該數字比去年預測的468億美元佳，但經費短缺仍可能限制加州擴展新計畫和應對聯邦州法挑戰的能力。

川普政府白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，總統當選後將兌現競選承諾，「包括停止對燃油車的襲擊」。她在聲明中表示，川普將支持汽車產業，替燃油車和電動車提供共存空間。

根據州長辦公室，新的電動車購車補貼資金可能來自加州溫室氣體減排基金（Greenhouse Gas Reduction Fund），該基金由加州碳交易計畫中的汙染者提供。然官員們目前尚未透露該計畫具體成本或補貼的操作方式。

根據紐森辦公室數據，加州零排放車輛已超過200萬輛。近年來加州制定多項政策，致力擺脫化石燃料驅動的汽車、卡車、火車和割草機等。

川普先前強調要終止聯邦電動車稅款抵減免計畫，該計畫使新購的零排放車稅款減免額高達7500元，二手車4000元。隨著特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）成為川普團隊顧問，川普後來立場有所軟化。

州長辦公室表示，紐森提議的補貼、退稅政策恐排除特斯拉和其他汽車製造商，以促進市場競爭與創新，但須與立法機構協商。

馬斯克在X上稱可能排除特斯拉的做法「荒唐可笑」。根據加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）數據，在先前的清潔車輛補助計畫中，約42%補助用於購買或租賃特斯拉車輛。

對於紐森呼籲召開特別會議，川普在社交媒體上批評稱，紐森正在「阻止所有能讓加州再次偉大的事情。」紐森本月早些時候於播客提到，選舉結束後他曾試圖聯繫川普，但直至上周的記者會，仍未收到川普回覆。

加州州長紐森（Gavin Newsom）25日表示，若即將上任的川普政府取消電動...
加州州長紐森（Gavin Newsom）25日表示，若即將上任的川普政府取消電動車聯邦稅款減免（federal tax credit），加州考慮提供電動車購車補助。（紐森臉書）

加州 川普 紐森

上一則

釋放梅南德茲兄弟案 延至年後裁決

下一則

南加感恩節周迎降雨 出行需小心

延伸閱讀

川普若取消電車7500元抵稅優惠 加州將提供補助

川普若取消電車7500元抵稅優惠 加州將提供補助
爭議之大堪比蓋茨 川普考慮任命心腹巴特爾掌FBI

爭議之大堪比蓋茨 川普考慮任命心腹巴特爾掌FBI
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境

川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境
直接槓上馬斯克？加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

直接槓上馬斯克？加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉
CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

熱門新聞

好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國