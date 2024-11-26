佛萊斯諾縣生乳廠 染禽流感病毒

公共衛生官員證實，Raw Farm公司生產的生乳驗出禽流感病毒。（美聯社）

加州 官員證實，佛萊斯諾縣（Fresno County）一家工廠生產的生乳（raw milk）驗出禽流感 病毒。事實上，加州許多超市都有販售這家工廠出品的生乳。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州公共衛生廳24日下午發布聲明表示，聖塔克拉拉縣衛生局官員在一家超市販售的Raw Farm LLC生產的生乳中驗出了禽流感病毒。加州動物健康與食品安全實驗室（Animal Health and Food Safety Laboratory）也證實了這項陽性檢驗結果。這項檢驗是在加州人類禽流感病例不斷增加的情況下進行的。

衛生官員已經下令零售商將這批Raw Farm全脂生乳下架，但仍在調查這批生乳為何會含有禽流感病毒。不過，官員表示，截至目前為止，還未出現人們因為飲用了這批生乳而患病的病例。

事實上，阿拉米達縣上周出現了全州首例兒童禽流感確診病例，症狀為上呼吸道輕微不適，但感染途徑未知。

自從發現加州中谷地區三個牧場的牛群感染禽流感後，今年8月起，加州食品與農業廳（Department of Food and Agriculture）每周定期對生乳進行檢驗。衛生官員表示，繼24日驗出Raw Farm生產的生乳含有禽流感病毒後，監管單位決定將檢驗次數增加為每周兩次。

紀事報表示，長期以來，公共衛生專家一直警告消費者不要飲用生乳製品，因為它們未經巴斯德殺菌法（pasteurization）消毒，可能含有細菌和病毒病原體，例如沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。

衛生官員表示，禽流感病例在人類中很少見，病毒不易在人與人之間傳播。