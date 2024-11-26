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航空業攜蘋果 用AirTags追蹤行李

洛杉磯訊
蘋果和英國航空、達美航空、澳洲航空、聯合航空、維珍航空和多家全球航空公司在內的超過15家航空公司合作，將把「尋找我的物品位置」作為其客戶服務的一部分。（蘋果網站圖片）
蘋果和英國航空、達美航空、澳洲航空、聯合航空、維珍航空和多家全球航空公司在內的超過15家航空公司合作，將把「尋找我的物品位置」作為其客戶服務的一部分。（蘋果網站圖片）

多年來，使用蘋果的AirTag來追蹤行李一直是旅遊專家和網紅博主的熱門建議，但現在一些主要航空公司直接與蘋果合作，並使用地理定位技術來尋找旅客遺失的物品。蘋果11日宣布，包括英國航空、達美航空、澳洲航空、聯合航空、維珍航空等在內的超過15家航空公司，將「尋找我的物品位置」視為客戶服務的一部分，幫助旅客查找誤操作或延誤的行李，未來還會增加更多合作的航空公司。

雅虎新聞報導，美聯航計劃在選定的機場提供「查找我的物品位置」服務，目標在2025年初在全美範圍推出該服務系統。達美航空表示，很高興從今年年末開始為旅客提供這項服務。

Apple AirTag如何與航空公司合作追蹤遺失的行李？蘋果在新聞稿中解釋，用戶將能查看一個網站，通過互動式地圖顯示其連接AirTag的物品位置。當物品移動到新位置時，該網站將自動更新，並顯示最近更新的時間點。在蘋果消息發布之際，達美航空等航空公司開始在其官方應用程式中，嵌入此項技術，提供精確和即時行李位置更新。

Points Guy創辦人、航空旅行者Brian Kelly常建議將AirTags放入行李中。他解釋，你可能知道你的行李在哪，但航空公司無法獲取該信息，對他們來說，行李等物品的具體位置，可能不是實時更新的；而且還可能因人手不足等原因，無法即時為旅客提供行李位置相關訊息。用戶iPhone手機上的「尋找我的物品位置」應用程式，能很快定位AirTag所在地，進而協助找到行李。該技術可有效縮短旅客與行李箱見面的時間。

與Apple合作、使用該技術的其他航空公司包括愛爾蘭航空、加拿大航空、紐西蘭航空、奧地利航空、布魯塞爾航空、歐洲之翼航空、西班牙國家航空、荷蘭皇家航空、漢莎航空、新加坡航空、瑞士國際航空、土耳其航空和伏林航空。

達美航空 Apple 新加坡

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