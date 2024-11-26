治癒加州╱亞裔照護者求助信心低 診療大黑洞

各族裔對失智症服務資源信心度。數據來源/阿茲海默症協會。（記者趙健/製表）

Benson說，華人 社區失智症外展工作的首要任務就是「教育，教育，教育」。然而，社區的反應常常是「我們不需要幫助」，吃閉門羹是常有的事；尤其在假日季節，雖然人流更多，舉辦此類活動的條件較為有利，但由於失智症被視為不愉快或晦氣的主題，人們反而更不願意舉辦這類活動。

Benson趙分享，向華人長者提供服務，「要主動但又不能太主動」。（阿茲海默症協會Alzheimer’s Association）

根據阿茲海默協會的一項調查報告，在所有族裔中，亞裔 照護者尋求外部服務資源以協助解決醫療及非醫療需求的意願最低，且只有38%的人認為，外部資源的幫助會影響他們在照護失智症患者時的決策。

造成這一情況的原因並非單方面的。報告指出，雖然68%的亞裔照護者認為失智症照護「相當」或「非常」具有挑戰性，但他們對外部服務資源的幫助卻並不抱希望——調查顯示，相較於其他族裔，亞裔對失智症相關服務資源能夠理解亞裔文化的信心最低。

Benson強調，在舉辦活動時，文化同理心和敏感度非常重要。例如使用「腦部健康」這類積極的詞彙來描述活動主題。此外，知道如何與華人長者溝通很重要，「要主動，但又不能太主動。」他舉例說，一些長者在外展攤位上拿傳單、問問題，並不代表他們就想要獲得幫助。如果這時詢問他們的家人或朋友是否有過類似經歷等問題，往往會讓他們感到不安，甚至把他們嚇走。

一項2017年的研究顯示，與白人失智症患者相比，華人患者通常到病情較晚期才會尋求失智症的治療和照護。對失智症的態度可能是導致漏診和延誤診斷的原因之一，但並非唯一原因。

醫學雜志Family Practice今年10月的調查發現，70%的家庭/基層醫生對診斷認知障礙疾病感到「有些」或「完全」不自信。此外，在所有族裔中，亞裔接受診斷評估測試的比例最低，且最不可能被診斷為認知障礙。

一些研究指出，溝通問題，包括在診斷失智症時覺得難以解釋診斷結果，是準確及時診斷的障礙。

「講中文的神經學專家非常少。對於非英語母語的患者和家庭來說，理解醫學術語是一個挑戰，可能導致他們只理解了一半，」黃淳琦表示，據她所知，大洛杉磯 地區只有兩位會說中文的神經學專家。

根據本報11月4日發布的調查，多數受訪者表示他們不願尋求醫療幫助的原因是「不知道該尋求什麼樣的幫助」（占80%）和「醫療資源不方便」（占60%）。而他們最需要的資源是「關於該疾病風險和治療的信息」（占72.7%），而非「財務援助」（27.3%）。

在Angela父親的案例中，Angela曾因擔心父親的健忘和認知衰退問過醫生。但她表示當時醫生並未推薦進一步的腦部檢查，而是認為記憶問題可能與父親的心臟問題有關（影響腦部供氧）。