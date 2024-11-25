6.59萬 南加10月新增工作機會創新高

南加州10月份就業數字創歷史新高，但增長放緩。（ABC 7）

洛杉磯日報報導，南加州 10月份就業 數字創歷史新高。根據日前發布的州就業數據，洛縣（LA）、橙縣（Orange）、河濱（Riverside）和聖伯納汀諾（San Bernardino）四縣10月就業人數達創紀錄的806萬人。這些月度數據並未經季節性波動調整。

然而，增長速度卻有放緩。9月至10月間，四縣就業人數一個月內增加6萬5900人，相比2015年至2019同期平均增加9萬2000個工作機會，此次增長相較遲緩。值得注意的是，10月通常是各地招聘高峰期，因零售商和服務業雇主開始為年底佳節銷售做準備。

回顧2023年10月數據，招聘放緩趨勢更明顯。過去12個月中，南加 州就業人數增加8萬700人，而2015年至2019年平均年度增長為15萬9600人。

聯準會成為雇主面臨的主要挑戰之一。為抑制高通膨，聯準會自2022年3月開始大幅升息，企圖讓過熱的經濟降溫，至今年9月聯準會四年來才首次將息，認為通膨基本得到控制，本月早些時候再次宣布降息。

儘管10月新增大量工作，但未能降低失業率。四縣失業率從上月的5.5%升至5.6%，一年前為4.9%，2015年至2019年平均為4.7%。四縣10月共有49萬3400人被列失業，比上月增加2000人，比去年同期增加5萬9800人。這一數據比疫情前2015年至2019年平均42萬4700人高出16%。

南加州勞動力為855萬人，較上月減少6萬200人，但比去年同期增加5萬9200人，比2015至2019年平均高2%。勞力短缺也成為限制招聘速度的因素之一。

若以各縣區分，洛縣10月就業人數462萬人，一個月內增加3萬7600人，失業率為6.1%，高於上個月的6%。橙縣10月就業人數達創紀錄的172萬人，一個月內增加1萬1400人，失業率4.1%，與上月持平。內陸帝國就業人數同樣為172萬人，一個月內增加1萬6900人，失業率5.5%，略高於上月的5.4%。