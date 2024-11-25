加州10月失業率 升至5.4%

儘管上月工作機會增加，然10月加州原本穩定的就業增長出現小幅但突如其來的下降。（示意圖，取自Pexels）

福斯電視台FOX 11報導，儘管上個月通膨持續下降，但失業率卻有所上升，尤其是加州 ，10月份失去5500個工作機會，失業率上升至5.4%，原本穩定的就業 增長出現小幅但突如其來的下降，而全美失業率依然維持在歷史新低的4.1%。

前加州就業發展局（EDD）主管伯尼克（Michael Bernick）表示，事實上若沒有颶風海倫（Hurricane Helene）及米爾頓（Hurricane Milton），與波音（Boeing）公司罷工等事件，全國數據可能會更強勁。

然加州情況卻不容樂觀。伯尼克說，加州失業率上升至5.4%，是全國最高之一，甚至可能是最高的。這與全國平均失業率4.1%形成顯著差異，「我們與全國失業率之間的差距正不斷擴大」他說。

事實上，10月是過去四年中，少數幾個加州就業人數下降的月份之一。「換句話說，我們過去一年，每月平均增加約2萬2000個就業機會，但10月份實際上卻損失5500個工作機會」伯尼克說。

醫療保險行業的穩定招聘，使加州失業率並未進一步惡化。然另一個問題是，加州無論是新申請還是持續申請失業救濟金數量，均遠超過與全國其他地區相比應有的比例。伯尼克說，加州擁有全國約12.5%勞動力。過去一周，卻收到全國申請失業救濟金人數的21%以上。

儘管通膨大幅下降，但新冠肺炎疫情 帶來的通膨累積效應仍影響著荷包。自疫情暴發以來，物價上漲22%以上，這也是為什麼儘管美國經濟復甦被譽為全球最佳，但消費者和選民卻無法感受經濟好轉的原因。