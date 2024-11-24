喜劇宅男行不行打響名號 全美大學十強 加州僅這所進榜

加州理工學院躋身WalletHub 2025年全國最佳大學第七名。（學校官網）

VCStar.com報導，個人理財公司WalletHub日前公布2025年全國最佳大學排名。躋身全國前十名的加州 學校並非傳統的史丹福大學（Stanford）、洛杉磯加大 （UCLA）或柏克萊加大 （UC Berkeley），而是位於巴沙迪那的加州理工學院（California Institute of Technology），排名全美第七。

WalletHub這項調查，主要根據成本、校園安全與職業發展等指標，對全美700多所大學進行評比。今年最佳大學為普林斯頓大學（Princeton University），其次是常春藤聯盟（Ivy League）的耶魯（Yale）和哈佛（Harvard）大學。

加州理工學院今年排名超越不少其他常春藤名校。這所私立研究型大學以科學和工程相關專業聞名，且因情境喜劇「宅男行不行」（The Big Bang Theory）而在流行文化中廣為人知。根據該校資料，今年秋季本科生與研究生招收人數不到2500。

WalletHub的排名還根據多項指標，包括學生選擇性、成本與資助、師資、校園體驗及教育和職業發展等因素。評比中測量的指標包括錄取率、學生貸款債務、師生比及畢業生收入等。

加州其他入選前100名的學校還包括史丹福大學（12名）、克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College，20名）、洛杉磯加大24名、聖地牙哥加大28名、柏克萊加大29名、爾灣加大31名、南加大（USC，44名）、聖塔芭芭拉加大51名、聖路易奧比斯波加州州立工藝大學（California Polytechnic State University, San Luis Obispo，57名）、戴維斯加大78名、西方學院（Occidental College，81名）、聖塔克拉拉大學（Santa Clara University，92名）。