法廊快報／加州竊盜罪 依贓物價格區分輕重

Nordstrom商店遭到打砸搶的情形。（本報資料照片）

加州 對於竊盜重罪與輕罪的區分，不只是偷竊的物品，還要看物品的價值，950美元以下的算輕罪，951美元以上的算重罪。但是2024年才剛公投 通過的第36號提案，對於輕罪竊盜的連續犯另有規定。

價值區分對於加州的輕重罪最為關鍵，很多人會以為摘了一袋橘子和偷了一堆禮物卡，怎麼可能都是重罪？但事實是，如果是品種罕見、產量稀少的柑橘，一袋很可能超過950美元，這時就會因為一袋橘子而鋃鐺入獄。

・竊盜重罪

法律依據是加州刑法第487條，偷竊他人財物、占用不動產達951美元以上，或剝削價值951美元以上的勞務，都能成立竊盜重罪。另外不論價值，直接從他人身上偷取財物、偷竊汽車與槍械都構成竊盜重罪。

Shouse California Law Group告訴沙加緬度蜂報，重罪的刑度不定，檢方可依當時狀況與前科有否，減輕或加重其刑，可能獲得重罪假釋、縣立監獄 一年有期徒刑、也可能16個月至三年有期徒刑。

另外，還可能依竊盜財物的價值增加刑期，每增加300萬美元多一年刑期，最高四年。

・竊盜輕罪

法律依據是加州刑法第488條，偷竊財物或盜用服務，其價值在950元以下者，可算是輕罪。處分為罰金1000美元或最多六個月監禁。

Shouse California Law Group告訴沙加緬度蜂報，包括借了鄰居300美元的餐盤卻故意不還，或是趁同事不在亂用口紅，輕罪都能成立。

・36號提案

今年底才剛通過的第36號提案，主旨是對連續竊盜犯可以加重其刑。

意味著近年常見的「打砸搶」或「零元購」，犯人如果已有兩次竊盜前科，檢方仍可對金額低於950美元者，提出重罪指控。

2014年公投通過的第47號提案，將部分非暴力重罪調降為輕罪，金額門檻就是950美元，而支持提案者認為，連續偷竊卻不必面臨更重的刑罰，是零元購猖獗的主因。