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缺人力、爭薪資 加大數萬員工展開罷工

編譯廖宜怡╱綜合報導
加大兩工會20日起在各加大校園展開為期兩天的罷工行動，約有四萬名員工參與。（美聯社）
加大兩工會20日起在各加大校園展開為期兩天的罷工行動，約有四萬名員工參與。（美聯社）

為抗議其醫療院所和校園雇員的薪資和工作條件，加州大學（UC）數萬名員工20日展開為期兩天的罷工行動。

根據灣區NBC電視台報導，加大工會AFSCME Local 3299表示，20日午夜剛過，約有4萬名加大員工分別從各加大醫療院所和校園走出，包括舊金山加大、柏克萊加大和聖塔克魯茲加大。AFSCME Local 3299曾於2018年為成員爭取更好的工作條件和合約發起罷工，但簽定的醫療雇員合約已於今年7月底到期，校園雇員合約已於今年10月底到期。

工會發言人史登豪斯（Todd Stenhouse）表示，加大各機構人力不足，員工超時工作，薪資跟不上生活成本。工會最近向加州公共就業委員會（California Public Employment Relations Board）提出投訴，要求施壓加大對談判表現出應有的誠意。

史登豪斯說：「加大在談判桌上沒有誠意，不但毫無準備、不做出反應，還稱我們沒有談判權。他們甚至要那些已經付不起房租、買不起食物的員工多付數百元的醫療健保費。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，病患權益、薪資和人力短缺是此次加大勞資糾紛的核心。負責監測重症患者心律和呼吸的加大技術人員努佐（Jan Nuzzo）表示，由於人手不足，醫療人員個個精疲力竭，對病人而言十分危險。

參與罷工行動的努佐還指著一棟耗資數十億元、正在興建的新加大醫院說，加大是一家「非常有錢的非營利公司」，願意在除了員工以外的其他方面花錢。

除了AFSCME，另一個參與罷工的工會是代表藥劑師、營養師、驗光師、聽力專家、醫師助理和其他醫療專業人員團體的「大學專業與技術員工工會」（University Professional and Technical Employees，簡稱UPTE）。這個工會目前僅在舊金山加大進行罷工，約有4000名員工參與。

舊金山加大護士辛恩（Shawn Singh）表示，由於人手短缺，他有一名病患已經被困在急診室四天了。辛恩說，這種情形很常見。

加大官員在一份聲明中反駁了工會的說法，其中部分內容為：「從1月到5月，加大和AFSCME談判團隊共舉行了22次會議，雙方並合作針對AFSCME代表的加大員工提出方案。」

加大的聲明還補充，他們提議在未來五年內將工會成員的平均薪資提高26%，並會在某些情況下提供補助來抵銷員工新增的醫療健保費用。

罷工 舊金山 加州大學

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