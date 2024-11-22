一秒即被破解 避開15種常用密碼

民眾建立密碼時，最好避免常見密碼。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，現代人都被由一堆符號、數字、字母 組成的密碼牢牢掌控著，生活上使用的數位工具都需大量密碼登入，包括網銀、電子郵件、社群媒體 等，然在設置密碼時，千萬不要過度仰賴容易記住的數字。密碼管理應用程式NordPass近期發布第六屆「最常見200種密碼清單」（Top 200 Most Common Passwords），結果發現許多人使用的密碼大同小異，這些密碼成為非常糟糕的選擇。

為找出常見且最容易被破解的密碼，NordPass檢視並分析來自多個公開資源（包括暗網上的資源）共2.5 TB大小的資料庫，涵蓋44個國家的數據，包括被惡意軟體竊取，暴露於外的密碼等。

研究發現，前15名最常見密碼中，前三名分別為「123456」，「123456789」與「12345678」。其餘分別是「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「12345」、「secret」、「123123」、「1234567890」、「1234567」、「000000」、「qwerty」和「abc123」。

不用說，若仍使用「123456」等密碼，建議應該趕緊修改，但還有其他風格的密碼需避免。如喜愛看足球 的粉絲，不要以為「football」（足球）是個聰明的密碼。根據NordPass，「football」這個密碼共被使用5萬9656次，且只需一秒即可破解。同樣的情況也適用於「princess」（公主）、「computer」（電腦），甚至「f-ckyou」等字樣，這些都是不到一秒即可被破解的密碼。

NordPass建議，要建立更安全的密碼，首先是密碼長度至少應達20個字元，混合使用大小寫、字母、數字與符號。此外避免使用常見單詞，或容易被猜到的個人資訊。

另外，愈來愈多人使用「密鑰」（passkey）管理許多複雜密碼。根據谷歌（Google），密鑰允許使用者透過其他驗證方式登入帳戶，包括指紋掃描、臉部辨識，或透過手機的PIN碼完成驗證。與傳統密碼相比，密鑰提供更高的安全性與便利性。