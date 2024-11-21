我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

郵你玩四年 環遊世界待川普卸任後返美

編譯胡立宗／綜合報導
10月已經出發的Odyssey號。（Villa Vie Residencies）
10月已經出發的Odyssey號。（Villa Vie Residencies）

總統大選後，相信有很多人不滿，但與其在國內生悶氣四年，還不如搭郵輪環遊世界。

選舉結果出爐後，郵輪公司「Villa Vie Residences」馬上推出四款長期套餐，看客人是要：

•一年期的「逃離現實」（Escape from Reality）；

•兩年期的「期中選舉」（Mid-Term Selection）；

•三年期的「那裡都好」（Everywhere but Home）；

・還是四年期的「快轉」（Skip Forward）」，直接玩到下次總統大選才回來。

參加漂流之旅的人，將加入已經在10月出航的「Villa Vie Odyssey」，她的這次出航，預計花15年把全球繞個夠，停靠7個大陸、140個國家、100個熱帶島嶼、425個港口，還有13個世界奇蹟的觀光行程。

Odyssey號總共可載600人，套餐從4萬美元起跳。但是如果要四年都住單人房，每人25萬5999元；兩人一間的每人15萬9999元。聽起來很貴，但這個價格包括住宿、旅遊與三餐，還有午晚餐免費的啤酒與紅酒，也能免費使用SPA、健身房等設施。

Villa Vie Residences告訴媒體，他們並不是要淌政治渾水，而是提供不開心者一個眼不見為淨的舒壓方式，因為他們全世界都去、就是不回美國。但同時間又能以慢遊的方式看遍全世界，用寬裕的時間充分體會每個港口的不同脈動。

總統大選 期中選舉 觀光

上一則

房東選房客 避免歧視、調查信用 減少日後糾紛

下一則

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

延伸閱讀

川普鐵桿蓋茨司法部長保衛戰 兩黨國會持續交火

川普鐵桿蓋茨司法部長保衛戰 兩黨國會持續交火
川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

川普明年初恐對中課徵近40%關稅 中國經濟成長降1百分點

川普明年初恐對中課徵近40%關稅 中國經濟成長降1百分點
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
一洲焦點／新政府內閣有破有立？援烏綠燈全開 川普接手

一洲焦點／新政府內閣有破有立？援烏綠燈全開 川普接手
川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元