郵你玩四年 環遊世界待川普卸任後返美

10月已經出發的Odyssey號。（Villa Vie Residencies）

總統大選 後，相信有很多人不滿，但與其在國內生悶氣四年，還不如搭郵輪環遊世界。

選舉結果出爐後，郵輪公司「Villa Vie Residences」馬上推出四款長期套餐，看客人是要：

•一年期的「逃離現實」（Escape from Reality）；

•兩年期的「期中選舉 」（Mid-Term Selection）；

•三年期的「那裡都好」（Everywhere but Home）；

・還是四年期的「快轉」（Skip Forward）」，直接玩到下次總統大選才回來。

參加漂流之旅的人，將加入已經在10月出航的「Villa Vie Odyssey」，她的這次出航，預計花15年把全球繞個夠，停靠7個大陸、140個國家、100個熱帶島嶼、425個港口，還有13個世界奇蹟的觀光 行程。

Odyssey號總共可載600人，套餐從4萬美元起跳。但是如果要四年都住單人房，每人25萬5999元；兩人一間的每人15萬9999元。聽起來很貴，但這個價格包括住宿、旅遊與三餐，還有午晚餐免費的啤酒與紅酒，也能免費使用SPA、健身房等設施。

Villa Vie Residences告訴媒體，他們並不是要淌政治渾水，而是提供不開心者一個眼不見為淨的舒壓方式，因為他們全世界都去、就是不回美國。但同時間又能以慢遊的方式看遍全世界，用寬裕的時間充分體會每個港口的不同脈動。