基本時薪18元公投 反對者稱勝利 支持者未放棄

2024年公民投票 的第32號提案，希望將加州 基本時薪由16元增加至18元。反對提案的「No on Prop 32」19日傍晚宣布，由於選票已經開出94%，而反對票超過支持票24萬5395張，因此在剩下80萬張還待開票的情況下，支持者已經無法翻盤，加薪提案已經失敗。

不過贊成提案的「Yes on Prop 32」還未放棄，發言人Angelo Greco告訴Cal Matters，過去25年的經驗說明了，過早宣布成功並非明智之舉，目前雖然有差距，但還不到承認失敗的時刻，因為美聯社還未發布最後結果，如果美聯社公布了最後結果，他們才會認真評估。

速食業員工時薪在今年由16元漲至20元後，呼籲加州基本時薪加至18元的聲音就開始出現，最後成為第32號公投 提案。計票至19日傍晚的結果是，94%已開票中，贊成的714萬7047票（49.2%），反對的739萬2442票（50.8%）。

「No on Prop 32」的聲明表示，此一差距，在剩下80萬票還未開出之際，支持方已經無法翻盤，因此這項提案已然遭到否定。

「加州餐廳協會」（California Restaurant Association）的執行長Jot Condie表示，加州選民反對32號提案，避免加州的生活費用繼續增加，他們深受激勵，因為結果顯示，民眾知道32號提案會帶來多大的經營壓力，也會助長加州法規持續增加生活費用。

同時，40個加州縣市的基本時薪早已高過加州水準，其中六地還高於每小時18元。