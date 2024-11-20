影藝之都╱《內景唐人街》登Hulu 聚焦亞裔角色與文化認同

歐陽萬成（左）、汪可盈（劇照來自Hulu/美聯社）

根據美國華裔 作家游朝凱（Charles Yu）同名小說改編的劇集《內景唐人街》（Interior Chinatown，亦譯「唐人街內部」），於19日正式登陸串流媒體平台Hulu。游朝凱亦擔任了製作人，透過本劇探討亞裔演員 在好萊塢 的角色局限與文化認同問題。

該劇講述了龍套角色Willis Wu意外捲入犯罪事件，並牽涉到其失蹤多年的哥哥。劇集匯聚了歐陽萬成（Jimmy O. Yang）、汪可盈（Chloe Bennet）、錢信伊（Ronny Chieng）、馬泰（Tzi Ma）、林曉杰（Diana Lin）、高聖遠（Archie Kao）等一眾華裔演員，陣容星光熠熠。每集劇名均巧妙反映亞裔男演員常見的刻板印象，如「送餐員」、「科技男」、「功夫高手」及「唐人街專家」。

據美聯社報導，游朝凱指出，約三分之一的主要演員曾參與以唐人街為背景的影視作品，這也突顯了好萊塢對亞裔角色的刻板侷限。馬泰表示，疫情後，全美各地的唐人街普遍面臨艱困，希望觀眾藉由此劇了解唐人街不僅是個吃飯的地方，更是一個社區。

汪可盈則透露，她作為中白混血，早年以本姓「汪」爭取出演機會時，常因亞裔身份而無法獲得角色，感覺在職場上人們僅接受她的「白人特質」，而「亞裔特質」僅留在家庭範疇。她表示，僅僅是走進《內景唐人街》的片場就已讓她深受觸動。「我從未參與過像這樣以亞裔為核心的製作，無論是幕前還是幕後。能夠與多元化的製作團隊合作，讓我感受到強烈的代表力量，這種自在感是前所未有的。」