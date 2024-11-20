我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

影藝之都╱《內景唐人街》登Hulu 聚焦亞裔角色與文化認同

記者沈瑋╱綜合報導
歐陽萬成（左）、汪可盈（劇照來自Hulu/美聯社）
歐陽萬成（左）、汪可盈（劇照來自Hulu/美聯社）

根據美國華裔作家游朝凱（Charles Yu）同名小說改編的劇集《內景唐人街》（Interior Chinatown，亦譯「唐人街內部」），於19日正式登陸串流媒體平台Hulu。游朝凱亦擔任了製作人，透過本劇探討亞裔演員好萊塢的角色局限與文化認同問題。

該劇講述了龍套角色Willis Wu意外捲入犯罪事件，並牽涉到其失蹤多年的哥哥。劇集匯聚了歐陽萬成（Jimmy O. Yang）、汪可盈（Chloe Bennet）、錢信伊（Ronny Chieng）、馬泰（Tzi Ma）、林曉杰（Diana Lin）、高聖遠（Archie Kao）等一眾華裔演員，陣容星光熠熠。每集劇名均巧妙反映亞裔男演員常見的刻板印象，如「送餐員」、「科技男」、「功夫高手」及「唐人街專家」。

據美聯社報導，游朝凱指出，約三分之一的主要演員曾參與以唐人街為背景的影視作品，這也突顯了好萊塢對亞裔角色的刻板侷限。馬泰表示，疫情後，全美各地的唐人街普遍面臨艱困，希望觀眾藉由此劇了解唐人街不僅是個吃飯的地方，更是一個社區。

汪可盈則透露，她作為中白混血，早年以本姓「汪」爭取出演機會時，常因亞裔身份而無法獲得角色，感覺在職場上人們僅接受她的「白人特質」，而「亞裔特質」僅留在家庭範疇。她表示，僅僅是走進《內景唐人街》的片場就已讓她深受觸動。「我從未參與過像這樣以亞裔為核心的製作，無論是幕前還是幕後。能夠與多元化的製作團隊合作，讓我感受到強烈的代表力量，這種自在感是前所未有的。」

來自蒙特利公園市的女演員劉胡玲也參演了其中兩集，飾演一位居住在老年公寓的華婦。她表示，這樣一部具有文化代表性的劇集應該得到更多支持：「希望它能續訂，讓更多人看到我們的故事。」

錢信伊（左）、歐陽萬成（劇照來自Hulu/美聯社）
錢信伊（左）、歐陽萬成（劇照來自Hulu/美聯社）
劉胡玲（左）與高聖遠在片場（劉胡玲提供）
劉胡玲（左）與高聖遠在片場（劉胡玲提供）
從左到右依次為劉胡玲、馬泰、林曉杰（劉胡玲提供）
從左到右依次為劉胡玲、馬泰、林曉杰（劉胡玲提供）

亞裔演員 華裔 好萊塢

上一則

LAX中央航廈測試自助捷運列車

下一則

洛杉磯車展 KIA美國發布5款新車型

延伸閱讀

每周一書／唐人街三十二像 刻畫華埠文化與移民歷史

每周一書／唐人街三十二像 刻畫華埠文化與移民歷史
紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注

紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注
藍委王鴻薇點名綠委蘇巧慧丈夫 綁標原民台劇集

藍委王鴻薇點名綠委蘇巧慧丈夫 綁標原民台劇集
中國女星商忆莎國際舞台嶄露頭角，獲好萊塢導演好評

中國女星商忆莎國際舞台嶄露頭角，獲好萊塢導演好評
民國傳奇女畫家愛情故事 「鳳蝶與蜻蜓」10日好萊塢首映

民國傳奇女畫家愛情故事 「鳳蝶與蜻蜓」10日好萊塢首映
川普勝選衝擊娛樂產業 如對好萊塢潑冷水

川普勝選衝擊娛樂產業 如對好萊塢潑冷水

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種