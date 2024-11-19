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川普上台勢大砍醫保支出 加州急設防

編譯林思牧／綜合報導
加州眾議會衛生委員會主席米婭邦塔表示，加州州議會的民主黨絕對多數派，在過去幾年裡一直在通過法律，好能在醫療保健方面阻擋未來的保守派政府。 (州眾議員Mia Bonta網頁)
加州眾議會衛生委員會主席米婭邦塔表示，加州州議會的民主黨絕對多數派，在過去幾年裡一直在通過法律，好能在醫療保健方面阻擋未來的保守派政府。 (州眾議員Mia Bonta網頁)

國會共和黨人明確表示，將減少政府在醫療保健方面的支出，並進一步廢除目前受到保護的墮胎權大約一半的州，包括加州。加州府會正在努力設防，企圖減輕川普第二任對加州衛生政策的衝擊。

川普新提名的衛生部長小勞勃甘迺迪，也會給聯邦衛生法規造成嚴厲的衝擊。

加州眾議會衛生委員會主席、屋崙民主黨人米婭邦塔(Mia Bonta)表示，加州州議會的民主黨絕對多數派，在過去幾年裡一直在通過法律，好能在醫療保健方面阻擋未來的保守派政府。

但加州制定的寬鬆法規，還包括給低收入無證移民提供免費的白卡健保（Medical）。許多加州人對這一點非常憤怒，因為有些公民尚且沒有健保，卻用公家的錢去給偷渡客提供健保，「是可忍孰不可忍」？

歐巴馬總統任內創制的可負擔醫療保險法ACA，在川普的第一任期中險存活。共和黨在川普第二任期中還會設法將它廢除。目前有2100多萬人採用歐巴馬健保，連許多共和黨員也不希望它被廢除。在白卡和歐巴馬健保的補貼方面，聯邦每年出資1170億元，但加州政府的支出只有350億元。如果聯邦不再補助，加州現有的醫療保險不可能持續，更何況州政府面臨巨額預算赤字。

在人民的生殖權利方面，川普雖然說他不會制定全國性的禁止墮胎法規，但加州議會卻不敢掉以輕心。在2022年，加州選民已把墮胎權利條款加入州憲法之中。米婭邦塔指出，目前正在迅速立法，強制醫院必須提供緊急墮胎、保障給白卡持有者避孕措施、放寬設立生產中心（birth centers）的法規。

川普第一任時廢除了聯邦X法案（Title X）。它是給聯邦家庭計畫網絡（family planning network）提供經費的依據。這些經費是作為避孕、墮胎、性病檢測與治療、婦科服務、產後服務等。加州後來自己提供1000萬元支持這些服務。但專家指出，如果聯邦的經費再被刪減，會有更多的診所將退出網絡，病人求診將要等更長的時間。

加州 川普 健保

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