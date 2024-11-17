我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

金恩市 列加州國家公園附近最可愛小鎮

編譯陳盈霖╱綜合報導
加州金恩市被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」之一。（King City官網）
加州金恩市被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」之一。（King City官網）

King City Rustler報導，加州金恩市（King City）被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」（Cutest Small Towns Near California National Parks）之一。

在七個入選的小鎮名單中，位於聖荷西（San Jose）南邊約105哩的金恩市，因其靠近石峰國家公園（Pinnacles National Park）聞名，距離該公園北部僅27哩。經由梅茲路（Metz Road）可抵達該國家公園西側，若經Bitterwater Road和25號高速公路可到達東側主入口。

被描述為「充滿農業魅力的小鎮，扎根於其鄉村根基」的金恩市成立於1886年，當時鐵路穿過金恩（Charles King）所有的土地而命名。該市位於San Lorenzo公園的蒙特瑞縣農業與鄉村生活博物館（Monterey County Agricultural and Rural Life Museum）廣為人知，博物館展示了與當地歷史相關的農業文物，部分可追溯至1800年代晚期。

過去十多年，金恩市中心進行多項建設以吸引更多遊客，包括新增藝術壁畫、獨特的風雕、嶄新的景觀設計，及印花柏油路斑馬線，與新的長椅和垃圾桶等。歷史建築的外觀也進行升級，目前建設中的新市中心廣場（Downtown Plaza）將包括金恩市遊客服務及歷史中心（King City Visitor and History Center），未來將成為該市商會與農業局所在地。

除金恩市外，其他入選可愛小鎮的名單還有位於帝王谷國家公園（Kings Canyon National Park）附近的艾斯特（Exeter）、鄰近拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）的切斯特（Chester）、鄰近優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的李維寧（Lee Vining）、鄰近死亡谷國家公園（Death Valley National Park）的火爐溪（ Furnace Creek）、鄰近紅杉國家公園（Sequoia National Park）的三河（Three Rivers）與鄰近約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）的約書亞樹（Joshua Tree）。

民眾可上thetravel.com/cutest-small-towns-near-california-national-parks/ 閱讀完整文章。

加州金恩市被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」之一。（...
加州金恩市被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」之一。（King City官網）

加州 博物館 約書亞樹國家公園

上一則

世界日報銀髮樂齡展首度到哈岡 民眾反應熱烈

下一則

杭廷頓灘查選民身分 橙縣高院力挺

延伸閱讀

美首起猴痘第一分支病例 加州現蹤 患者近日曾赴東非

美首起猴痘第一分支病例 加州現蹤 患者近日曾赴東非
杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府

杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府
銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整

銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整
家戶用電補助 每戶最高8000元

家戶用電補助 每戶最高8000元
加州10月數千人失業 南灣就業反增

加州10月數千人失業 南灣就業反增
加州夫妻出門度蜜月 山火燒光家當

加州夫妻出門度蜜月 山火燒光家當

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

2024-11-10 19:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕