金恩市 列加州國家公園附近最可愛小鎮

加州金恩市被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」之一。（King City官網）

King City Rustler報導，加州 金恩市（King City）被TheTravel.com評為「加州國家公園附近最可愛小鎮」（Cutest Small Towns Near California National Parks）之一。

在七個入選的小鎮名單中，位於聖荷西（San Jose）南邊約105哩的金恩市，因其靠近石峰國家公園（Pinnacles National Park）聞名，距離該公園北部僅27哩。經由梅茲路（Metz Road）可抵達該國家公園西側，若經Bitterwater Road和25號高速公路可到達東側主入口。

被描述為「充滿農業魅力的小鎮，扎根於其鄉村根基」的金恩市成立於1886年，當時鐵路穿過金恩（Charles King）所有的土地而命名。該市位於San Lorenzo公園的蒙特瑞縣農業與鄉村生活博物館 （Monterey County Agricultural and Rural Life Museum）廣為人知，博物館展示了與當地歷史相關的農業文物，部分可追溯至1800年代晚期。

過去十多年，金恩市中心進行多項建設以吸引更多遊客，包括新增藝術壁畫、獨特的風雕、嶄新的景觀設計，及印花柏油路斑馬線，與新的長椅和垃圾桶等。歷史建築的外觀也進行升級，目前建設中的新市中心廣場（Downtown Plaza）將包括金恩市遊客服務及歷史中心（King City Visitor and History Center），未來將成為該市商會與農業局所在地。

除金恩市外，其他入選可愛小鎮的名單還有位於帝王谷國家公園（Kings Canyon National Park）附近的艾斯特（Exeter）、鄰近拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）的切斯特（Chester）、鄰近優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的李維寧（Lee Vining）、鄰近死亡谷國家公園（Death Valley National Park）的火爐溪（ Furnace Creek）、鄰近紅杉國家公園（Sequoia National Park）的三河（Three Rivers）與鄰近約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）的約書亞樹（Joshua Tree）。