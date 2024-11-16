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灣區華人黑工月嫂驚爆虐嬰 怒摔摀嘴全都錄

記者王若然／佛利蒙報導
嬰兒的母親說，從錄像顯示，嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）
嬰兒的母親說，從錄像顯示，嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

近日，數則華人月嫂虐童視頻在華人社交媒體瘋狂流傳。視頻中，一名華人月嫂將懷中的嬰兒用力砸在床上，之後又用被褥摀住哭泣的嬰兒。根據嬰兒的母親表示，這名月嫂被發現虐嬰後被辭退，連夜逃回中國。

（視頻來源：小紅書灣區媽媽小D」，記者王若然／製作）

受害嬰兒的母親是生活在北加州灣區的華人，她在社交媒體小紅書上的帳號「灣區媽媽小D」，授權本報轉載其發表在社交媒體上的故事。今年5月經過一位劉姓寶媽的推薦，她認識了一名月嫂，也是這位劉姓寶媽生第一胎時雇用的月嫂，評價很高。

小D與劉女士通過電話詢問月嫂情況後，最終與這名月嫂定下了9月底開始的三個月檔期。這名月嫂也姓劉，9月24日上門工作。開始工作的第一周，小D和丈夫並沒有發現異常。不過劉月嫂希望給她手機上安裝監控APP，「以便她在廚房能觀察寶寶的情況」。小D就給月嫂安裝了iPad播放實況。但是該監控因為沒有付費，只能看實時監控錄像，無法查看過去的紀錄。小D說，寶寶房間裡還有一個舊監控可以查看紀錄。

10月2日早上，寶寶的爸爸在實時監控裡發現劉月嫂10分鐘內有過兩次危險行為，例如，掐住寶寶後脖將其甩到手臂上，用力晃動，動作粗暴。小D雖然很震驚，但月嫂平時在他們面前表現得很盡職，她「不想惡意揣測」，就委婉提醒月嫂照顧寶寶輕柔些。月嫂情緒非常激動，還說︰「不可能做出那種不是人的事情。」

然而當寶寶的爸爸在檢查之前的監控紀錄時，看到的影像怵目驚心。其中一則視頻顯示，劉月嫂突然將懷中的嬰兒用力摔倒床上，嬰兒在床上被彈跳起來，之後嬰兒爆出尖銳的哭聲。這次劉月嫂走近嬰兒，用附近的被褥將其摀住。在另一則視頻中，劉月嫂用力抽打嬰兒的身體和臉部，用力將奶嘴捅進嬰兒的嘴裡，在嬰兒哭泣的時候，將棉被塞進嬰兒的嘴裡等。

小D說，她將這些視頻上傳網路，至今也沒敢再點擊觀看。

10月3日凌晨，夫妻倆將寶寶接到自己房間睡覺，徹夜未眠。第二天一早，他們通知月嫂收拾行李離開。劉月嫂此時沒有狡辯也沒有提工資的事。

月嫂離開後，小D上網查了劉月嫂的女兒和女婿資料，驚奇地發現，當初小紅書上推薦給她月嫂的那名劉姓寶媽，竟是劉月嫂的女兒。

小D說，之後她通過短信聯繫月嫂的女兒和女婿，希望有機會面談。小D說︰「希望對方了解事情真相和嚴重性後，至少有所歉意，並對其母加以約束，不再從事這個行業去禍害其他家庭。」小D說，但是對方沒有回覆，劉月嫂並火速地回去中國。

小D說，出了月子後，他們花了十天的時間，將監控逐幀觀看，發現了更多的月嫂虐待嬰兒的影片。她說︰「每當在視頻裡看到月嫂靠近寶寶，膽戰心驚不知道下一秒她會有什麼恐怖舉動，過程中無數次氣到發抖落淚。」收集更多證據後，他們立刻報告給了兒醫並報警。她說，這件事給她的家庭帶來極大創傷，每天都在深深地自責和悔恨，「對寶寶的任何異常都很敏感驚恐，日夜以贖罪的心理看護著寶寶。」

該事件近日在小紅書、微信等平台上持續發酵後，劉月嫂的女兒、女婿個人信息被憤怒的網友人肉搜索出來。一名自稱是劉月嫂女兒的小紅書用戶「偶爾冒個泡」發文對此事進行了回應︰「我沒有起到監督義務，也沒有關心到她（劉月嫂）的個人健康和情緒。」

這位用戶稱，關於母親在美國打黑工做月嫂一事根本不知情。她說，整個9月份母親都沒有跟他們住，母親用她的社交媒體帳號與受害者家庭聯繫也不知情。「這個事情我太委屈了。」她發文稱，「關於事後的處理，我不理解您為何不在事發當時立刻報警，而是選擇先讓她回家，然後通過家庭住址，對我們進行追討和網暴。」她表示，她先生之所以沒有立刻回覆，因為母親不承認所有事情，而且他們希望通過公權力解決此事。

事後有警察上門了解情況，那是她第一次看到虐嬰視頻。她說，「在確定寶寶安好的情況下，我的第一反應是我媽是不是精神出問題了，」「反覆和爸媽電話，勸他們去醫院看看。」

她表示，「事情發生了，比起你受到的傷害，我這邊損失不值一提。我非常理解您時隔兩個月的憤怒，我知道您不差錢，但是我現階段確實搞不定我媽，希望您接一下電話，如果不想要公權力解決，也可以看看您的訴求。」她說，目前收到了很多人身攻擊和威脅的消息，已經報警處理，希望不要繼續非法傳播個人信息。

嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

小紅書 華人 灣區

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