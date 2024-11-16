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世報銀髮樂齡展今登場 現場發送350份伴手禮

洛杉磯訊
世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照）
世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照）

洛杉磯世界日報舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」，將於今(11月16日)在哈仙達岡社區中心登場，活動從上午10時開始。主辦單位精心準備了350份伴手禮袋於活動開始時發放(先到先得，送完為止)。

現場規劃9場健康講座和多家健保商家的攤位展出，同時也邀請到USC Arcadia Hospital 在此次活動攤位提供營養諮詢服務，幫助民眾針對日常飲食、營養問題等提供解答，並給予專業建議，例如，血糖較高的民眾可以選擇哪些食物，如何透過調整飲食以維持健康。現場也將安排中文翻譯協助，確保每位民眾都能理解並得到所需的資訊。除此之外，主辦單位也準備價值超過千元的好禮大抽獎，所有現場聽眾皆可參與每場講座之間的抽獎，希望讓大家獲取健康知識，也能滿載好禮而歸。

2025年作為「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)的一部分，俗稱紅藍卡聯邦醫療保險(Medicare)將迎來重大變化，尤其是在藥物給付方面，對耆老將有重大影響。此次活動，由Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保和Forest Lawn福樂紀念公園、玫瑰岡紀念公園等機構的專業菁英主持的九場專題講座，從上午持續到下午，提供銀髮族如何選擇適合自己的健保計劃、2025紅藍卡健保變動及藥物保險的重大改變、紅藍卡轉換期注意事項、包辦紅藍、白卡、補充計畫等全面解析，以及生前規劃好處知多少等與銀髮族健康生活息息相關的實用資訊。

此外為聽眾朋友們助興，每場講座之間也將穿插好禮大抽獎環節，獎項包括太子牌靈芝膠囊、花旗蔘片、花旗蔘茶組等，以及由南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）提供的$50大華超市禮卡，德成行蔘福禮遇組，還有包括九陽破壁免濾多功能豆漿機、電子鍋和成田家電的多功能料理鍋、食物料理機等多項禮品，總價值超過千元。活動結束前也將發放由李錦記贊助的調味雞汁(送完為止)，活動免費參加、免費停車，歡迎大家一同共襄盛舉。 「銀髮樂齡生活展」活動諮詢熱線323-268-4982，分機600。

日期：2024年11月16日（周六）

時間：上午10:00至下午3:30

地點：哈仙達岡社區中心

地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745

活動諮詢熱線：323-268-4982 分機600

世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照）
世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照）
世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照）
世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照）
「2024銀髮樂齡生活展」訂於11月16日在哈仙達岡社區中心舉辦。（取自哈仙達岡...
「2024銀髮樂齡生活展」訂於11月16日在哈仙達岡社區中心舉辦。（取自哈仙達岡社區中心）

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