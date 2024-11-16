年減近13萬 加州出走潮趨緩 寫全美最大降幅

數據分析顯示，加州2023年出走人口減少數量為美國最多，降幅是美國平均的兩倍。（美聯社）

加州出走潮（exodus）結束了嗎？數據顯示，2023年搬離加州前往美國其他州的人口，比2022年減少了近13萬人，減少數量為全國最大。

根據美國人口普查局（Census Bureau）新公布的州際人口遷徙數據，2023年美國出走人口減少最多的州是加州，比2022年減少了12萬7542人。減少數量第二大的州是紐約州 ，減少了6萬4054人，加州的經濟競爭對手德州 排名第16，減少了1萬5507人。

相反地，2023年美國出走人口增加最多的是佛羅里達州，比2022年多出2萬1020人，堪薩斯州排名第二，出走人口增加8155人，新墨西哥州排名第三，增加6474人。

為什麼加州人口出走速度變慢？南加州新聞集體（Southern California News Group）商業專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）認為，加州去年的社會和經濟生活持續往疫前的狀況恢復，人們搬家的衝動可能因此降溫。此外，前幾年加州有大量人口搬往美國其他州，也稍微緩解了加州面臨的巨大可負擔性挑戰。

儘管加州2023年出走人口減少量是美國最多，但出走總人口數仍然是美國最多，達69萬127人，其次是佛羅里達州的51萬925人，第三是紐約州的48萬1544人，第四是德州的47萬8570人。

蘭斯納指出，若比較下降幅度，加州出走人口降幅是美國平均的兩倍，為16%，為美國第九大，德州僅下降3%。

此外，加州長期以來一直是美國人口「保有率」（retention）最高的州之一，2023年出走人口僅占全州人口的1.79%。保有率最差的是美國政府所在地哥倫比亞特區，當地出走人口占總人口9.6%。第二差的是阿拉斯加州 ，出走人口占總人口4.94%。

從以上比例來看，蘭斯納認為，加州出走人口其實算很少。