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柏克萊民調 46%挺賀錦麗回鄉選州長

編譯胡立宗／綜合報導
副總統賀錦麗。（美聯社）
副總統賀錦麗。（美聯社）

在總統大選落敗的副總統賀錦麗，雖然自己還沒有公開談論過明年卸任後的去向，但各方媒體已經開始為她預謀延續政治生命的藍圖了。同為加州民主黨人的紐森，2026年也將卸任，有可能在2028年進取總統大位，而在各方已為加州州長爭破頭的情況下，賀錦麗回防加州不一定是壞事。

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯時報共同進行的民調顯示，如果賀錦麗願意競選州長，13%的人「有點支持」，33%的人「非常支持」，合計46%。不過，也有42%的人「非常反對」、「有點反對」賀錦麗回馬一槍。

此一民調進行期間為10月22日至29日，早於大選投票日。雖然全美選舉人票數由川普拿下多數，但在加州這個民主黨人兩倍於共和黨人的地方，賀錦麗目前得票率還是達58.8%，領先川普至少30個百分點。

在賀錦麗接手選總統後，她的加州背景就屢屢成為川普的攻訐焦點，包括高犯罪率、高物價等等。另外，川普也將舊金山當下的困境歸咎於賀錦麗的壞影響。賀錦麗成長於灣區，在擔任舊金山檢察長與加州檢察長後，成為聯邦參議員；她與先生在西洛杉磯的布倫塢還有住所。

目前已經表態參選2026年州長之爭的人，包括副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis），加州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins），加州前主計長余淑婷（Betty Yee），前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa），加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）。

康伊蓮是賀錦麗的長期盟友，且一年前就開始備戰。加州已經35年沒有支持過共和黨籍總統候選人了，算是民主黨的重要票倉。

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