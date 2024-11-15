川普與加州水資源戰將開打 哪些方面是主戰場？

川普與加州的水資源戰即將開打，沙加緬度-聖荷昆河三角洲是主要戰區。（美聯社）

川普 在二度當選美國總統後沒幾天，就在社群媒體上明確表示，加州 的水資源戰是他的首要議題。他將堅決站在需要用水的民眾這邊，而不是魚類那邊。

川普這番言論並不讓人意外，因為他在第一任總統任期內取消了環境保護政策，提高了從加州北部輸送到南部農田和城市的供水量。川普在其社群平台上稱，加州限制用水是「瘋狂政策」，認為應該免費提供用水給加州所有城鎮和農田盡情使用。

舊金山紀事報表示，雖然以農業為主的聖荷昆谷（San Joaquin Valley）對川普2.0時代將帶來的豐富水資源表示歡迎，但批評者擔心，川普在上一任期掌握到的奪水經驗，將使加州土地乾涸、野生動物死亡，並剝奪許多居民在這些河川上原本可享有的寧靜和休閒活動。

「野生動物保護者」（Defenders of Wildlife）水資源政策顧問歐佛豪斯（Ashley Overhouse）說：「我擔心即將上任的政府會更積極通過他們的政策。我們現在談的是幾代加州人的未來，他們可能受到下屆政府毀滅性決定的影響。水即生命，它應該被視為生命對待。」

不過，紀事報指出，儘管加州居民對川普的水資源政策既期待又怕受傷害，但大部分政策，例如水權和河川流量要求，都不是聯邦政府的職權範圍，而是加州政府的職權範圍。

水資源專家預測，川普就職後可能立即採取相關措施。首先，川普將嘗試透過由聯邦負責營運的「中谷計畫」（Central Valley Project）提供更多用水，方法是大量抽取加州最大河流交匯處沙加緬度-聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）的水。川普在其第一任期就曾這麼做，這個作法在拜登 上任後被取消。