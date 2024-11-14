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星巴克佳節紅色環保杯 11/14特定店家點16盎司Grande杯即免費送

編譯胡立宗／綜合報導
11月14日免費贈送的紅色環保杯。（星巴克網站）
11月14日免費贈送的紅色環保杯。（星巴克網站）

星巴克每年年底都會推出的「佳節特殊餐點」（Starbucks Holiday Menu），今年還搭配了特別禮物「佳節紅色環保杯」，只在11月14日「Red Cup Day」免費贈送，錯過就要自己上Amazon買，六件組49.99元。

獲得特製環保杯的方法很簡單，在特定店家點16盎司的Grande杯就能獲得，不論喜歡的是Peppermint Mocha（薄荷摩卡）、Cran-Merry Orange Refresher（紅莓歡樂橙鮮冰飲）、Salted Pecan Crunch Cold Brew（鹹核桃冷萃）或Sugar Cookie Almondmilk Latte（糖晶餅乾杏奶拿鐵）都可以。

不過並非每家分店都有參加活動，得先上網站確認常去的店有沒有提供免費環保杯，且數量有限、送完為止，所以可能要早點行動。

環保杯有95%使用再生原料，冷飲、熱飲，內用、得來速、Starbucks App點餐，或Starbucks Delivery外送，都可拿到。除了上面四種人氣飲料，以下這些的16盎司大杯飲品也可拿到，如Apple Crisp Nondairy Cream Chai Tea Latte和Apple Crisp Oatmilk Macchiato等十餘款。

如果14日沒拿到，或是需要更多，Amazon上還有很多，例如六件組套杯、或限量版變色糖果手杖環保杯。

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