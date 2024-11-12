因應川普2.0 紐森至華府求助拜登政府

才要求加州議會召開特別會議因應川普2.0時代，加州州長紐森本周立即前往華府爭取協助。（美聯社）

繼上周要求加州 議會召開因應川普 第二任期的特別會議後，加州州長紐森 （Gavin Newsom）本周立即啟程前往華府，將與加州國會代表團和拜登政府主要官員會面，商討如何保護可能受到川普第二任期威脅的加州計畫與資金。

根據媒體報導，紐森此次前往華府想達成的主要目標包括：

•要求環保署（Environmental Protection Agency）批准豁免權，以便讓加州更嚴格的車輛廢氣排放標準能生效；

•要求拜登政府同意加州可使用Medicaid資金，對為有嚴重行為問題的遊民或潛在遊民提出的新計畫或擴大計畫進行測試；

•爭取救災相關資金，包括防制野火資金。

川普8日在其社群平台「真相社群」（Truth Social）上，對紐森近日呼籲召開特別會議表達不滿。川普說：「我不過是以壓倒性勝利再次當選總統，他卻用『防川普』一詞來阻擋所有可以『讓美國再次偉大』的事情。人們被迫出走加州，就是因為他和其他人做出瘋狂決策造成的。」

反對紐森召開特別會議的不只川普，加州眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）稱，所謂的特別會議是「無恥的政治噱頭」，紐森的目的只是為了提升自己的全國政治形象。

紐森和川普長期以來的不和一直是公開的：川普經常發文或在公開談話中稱紐森為「紐渣」（Newscum），而紐森則經常指責川普的存在是對加州進步價值觀的威脅，儘管紐森過去曾表示，兩人在川普第一任期時的工作關係其實是融洽的。