星巴克可望恢復手寫訂單傳統 更有人情味

星巴克擬重啟咖啡師手寫杯子傳統。（取自Starbucks臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，星巴克 （Starbucks）咖啡 師可能會再次於杯子上手寫上顧客名字！愛喝星巴克的人都知道，新冠肺炎疫情 前在店裡買杯咖啡，咖啡師會用筆於杯上寫下顧客名字或其特殊代要求，然疫情後這種方式已逐步淘汰，取而代之的是使用黏貼打印標籤標示顧客名字或飲品訂製內容。

如今星巴克新任執行長尼科爾（Brian Niccol）計畫恢復此一傳統，以吸引更多顧客。他還表示，星巴克將購買數十萬支Shprpie簽字筆送給員工。

在該公司最近一次財報電話會議上，尼科爾在回答有關該公司如何提升顧客體驗星巴克問題時，簡要的討論該計畫，他將簽字筆稱為「亮點」之一。他說，「我們將簽字筆帶回咖啡師手中，讓他們能在顧客每次的咖啡體驗中增添更多人情味。」在接受媒體CNBC採訪時，尼科爾估計星巴克將需購買20萬支簽字筆。他還指出，咖啡師可能會在杯子上寫一些客製化「小記號」，而非顧客名字。

相關人士尚未確認簽字筆是否會與標籤打印方式一同使用，或完全取代標籤打印。財報會上，尼科爾提到簽字筆構想時，先討論了要「區分」線下體驗與線上訂購，這部分恐暗示簽字筆可能僅針對到店顧客使用。

簽字筆母公司Newell Brands對此消息感到振奮。「很榮幸他們選擇Sharpie簽字筆替消費者創造個人特色」Newell Brands市場執行長馬可斯基（Kris Malkoski）聲明中期待與星巴克一同替顧客帶來人情味。

尼科爾的品牌重振計畫還包括更多「溫馨」且「歡迎」的店內裝潢，替內用顧客提供陶瓷杯，更快速的櫃檯服務與更便捷的飲品客製化選項等。「這是個社區場合，是一個讓人們聯繫的地方，我們可以以一種真正有意義的方式做到這點。」