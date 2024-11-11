我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

星巴克可望恢復手寫訂單傳統 更有人情味

編譯陳盈霖／綜合報導
星巴克擬重啟咖啡師手寫杯子傳統。（取自Starbucks臉書）
星巴克擬重啟咖啡師手寫杯子傳統。（取自Starbucks臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，星巴克（Starbucks）咖啡師可能會再次於杯子上手寫上顧客名字！愛喝星巴克的人都知道，新冠肺炎疫情前在店裡買杯咖啡，咖啡師會用筆於杯上寫下顧客名字或其特殊代要求，然疫情後這種方式已逐步淘汰，取而代之的是使用黏貼打印標籤標示顧客名字或飲品訂製內容。

如今星巴克新任執行長尼科爾（Brian Niccol）計畫恢復此一傳統，以吸引更多顧客。他還表示，星巴克將購買數十萬支Shprpie簽字筆送給員工。

在該公司最近一次財報電話會議上，尼科爾在回答有關該公司如何提升顧客體驗星巴克問題時，簡要的討論該計畫，他將簽字筆稱為「亮點」之一。他說，「我們將簽字筆帶回咖啡師手中，讓他們能在顧客每次的咖啡體驗中增添更多人情味。」在接受媒體CNBC採訪時，尼科爾估計星巴克將需購買20萬支簽字筆。他還指出，咖啡師可能會在杯子上寫一些客製化「小記號」，而非顧客名字。

相關人士尚未確認簽字筆是否會與標籤打印方式一同使用，或完全取代標籤打印。財報會上，尼科爾提到簽字筆構想時，先討論了要「區分」線下體驗與線上訂購，這部分恐暗示簽字筆可能僅針對到店顧客使用。

簽字筆母公司Newell Brands對此消息感到振奮。「很榮幸他們選擇Sharpie簽字筆替消費者創造個人特色」Newell Brands市場執行長馬可斯基（Kris Malkoski）聲明中期待與星巴克一同替顧客帶來人情味。

尼科爾的品牌重振計畫還包括更多「溫馨」且「歡迎」的店內裝潢，替內用顧客提供陶瓷杯，更快速的櫃檯服務與更便捷的飲品客製化選項等。「這是個社區場合，是一個讓人們聯繫的地方，我們可以以一種真正有意義的方式做到這點。」

重新使用手寫杯子計畫引起星巴克社群網友們熱議。一位自稱員工者寫到「我總是很感興趣的解讀其他咖啡師寫了什麼，這帶給我無窮樂趣。」

星巴克新任執行長尼科爾希望重啟咖啡師手寫杯子傳統。（NBC電視台畫面）
星巴克新任執行長尼科爾希望重啟咖啡師手寫杯子傳統。（NBC電視台畫面）

星巴克 咖啡 疫情

上一則

星際爭霸戰服裝道具拍出360萬 遠超預期

下一則

洛最貴豪宅Casa Encantada 降價8500萬求售

延伸閱讀

封面故事／體驗芝加哥的大、魅、趣 有超大星巴克烘培工坊

封面故事／體驗芝加哥的大、魅、趣 有超大星巴克烘培工坊
遭客訴多年 星巴克將停止這項額外收費

遭客訴多年 星巴克將停止這項額外收費
星巴克：西雅圖總部員工明年每周3天返辦公室 否則辭職

星巴克：西雅圖總部員工明年每周3天返辦公室 否則辭職
11/7起 星巴克點單替換非奶製品 不再額外收費

11/7起 星巴克點單替換非奶製品 不再額外收費
星巴克點單換牛奶不再額外收費

星巴克點單換牛奶不再額外收費
星巴克中國營收增6% 今年擴張了790家門市

星巴克中國營收增6% 今年擴張了790家門市

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
近期，南加內陸一城市的站街女愈來愈多，成為街頭獨特的景象。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱袒胸露臀引客 南加這華人區站街女超狂

2024-11-07 19:52
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
在波莫那市的Holt大道，白天也有不少站街女出沒，他們多身著比基尼和丁字褲，打扮性感。（世說新聞團隊/攝影）

南加波莫那「站街女」成群露臀飛吻引客 Holt大道成性交易熱區

2024-11-08 01:20

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使