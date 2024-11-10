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爾灣第1選區市議員選舉陷膠著

編譯陳盈霖／綜合報導
爾灣第一選區市議員選舉依舊膠著。圖為爾灣市政府。（爾灣市官網）
爾灣第一選區市議員選舉依舊膠著。圖為爾灣市政府。（爾灣市官網）

橙縣紀事報報導，截至選舉日過後的週末，爾灣市（Irvine）第一選區（District 1）市議員選舉結果依舊膠著。截至8日晚間統計結果，超過1萬4900選民中，華裔候選人劉令淳（Melinda Liu）與得票第一的韓裔John Park票數僅相差57票。

儘管開票漸入尾聲，主要還在等郵寄選票，但因目前兩人得票差距甚小，恐需到最後階段才能分出勝負。

爾灣市議會表面上是無黨派辦公室，但這兩名候選人卻有截然不同的政治背景。Park得到橙縣保守派人士支持，包括共和黨籍聯邦眾議員金映玉（Young Kim）、韓裔共和黨籍聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）等。市議會內得到連任競選且勝選的卡羅爾（Mike Carroll）等人支持。

劉令淳則得到橙縣民主黨籍領袖支持，包括聯邦眾議員波特（Katie Porter）等。市議會得到市議員特雷賽德（Kathleen Treseder），與即將離任的議員金潭米（Tammy Kim，譯音）等人支持，然金潭米在市長競選輸給現任議員阿格蘭（Larry Agran）。

事實上，第一選區獲勝者，對下屆爾灣市議會來說擁有關鍵性的一票。隨著金潭米和爾灣市長Farrah Khan卸任後，市議會失去兩名在許多議題上傾向支持自由派的成員。

儘管一生都為民主黨人，阿格蘭（Larry Agran）在地方規劃議題上採取保守立場。他是唯一反對爾灣城市總體規劃更新的議員，該更新計劃將使該市住房政策符合州政府住房要求。阿格蘭表示，他傾向一種能讓爾灣保留更多本地規劃控制權的方針，然除非此方針符合州政府要求，即到2045年替爾灣興建超過2萬3000個額外住房單位，否則將可能導致與州政府訴訟的結果。

阿格蘭擔任市長後，將空出原本至2026年任期的市議員席次。市府經理祁志豪（Oliver Chi）表示，爾灣市將需在新劃分的第五選區舉行特別選舉。今年春天，選民通過D提案（Measure D），爾灣選舉方式從全市改為分區選舉。第五選區包括Woodbridge、西公園（Westpark）和大學公園（University Park）等社區。

爾灣 眾議員 橙縣

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