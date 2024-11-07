川普勝出 網搜「搬往加拿大」激增 移民條件先考慮清楚

美國大選結束川普勝出，谷歌網路搜尋「搬到加拿大」激增。 (moving2canada.com網頁)

美國大選結束川普 勝出，谷歌Google網路搜尋「搬到加拿大 」（move to Canada）激增。姑且不論其他的問題，遷居到加拿大在可能性與財務方面有什麼考慮？

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，2016 年川普首次當選時，許多名人發誓要移民 到北方的鄰國去。11月6日川普再度當選，搜尋「搬到加拿大」的數目激增。保守派最近在加拿大政壇崛起，無論您是認真考慮一賭，還是只是抱有幻想，搬到加拿大顯然不像搬到緬因州、邁阿密或蒙他拿州那麼容易。如果你想移民到加拿大，你會怎麼做？以下是流程、成本和其他考慮因素。

線上移民資源 Moving2Canada 的總監歐多賀蒂（Hugo O'Doherty）說，你需要回答的第一個問題是：「加拿大需要我嗎？」就在過去幾個月，北方鄰國限制了該國接受新永久居民的數量。這種變化的部分原因是高昂的生活成本以及對新移民占據原有居民工作和住房的擔憂。

獲得加拿大永久居留權的主要途徑是快速入境計畫（Express Entry program）。要符合資格，必須從事「高需求職業」（high demand occupation）。家庭醫生和軟體開發人員的需求量很大。歐多賀蒂說，其他優先專業包括建築師、工程師、網頁設計師和醫療保健專業人員。加拿大官方移民網站公布了370 個合格工作類別的完整清單。

在五年永久居留權時間內在加拿大住滿三年，您就有資格獲得公民身分。如果您想採取這一步驟，過程包括在加拿大繳納所得稅、證明英語或法語的熟練程度以及通過公民身份測試。

如果你是高需求專業人士，得到居留與公民權，有些規費是該事先考慮的。強制性法律程序，包括體檢、英語或法語測試（即使你是母語人士）、生物識別、驗證你的教育背景和其他費用。個人費用為1807美元，一家四口（兩名成人、兩名兒童）是4349美元。

根據Moving2Canada，您的銀行帳戶中還需要有一定金額的資金（稱為「安身資金」（settlement funds）），以證明您有能力負擔頭幾個月的生活費用。你可能不會花掉這筆錢，但你必須先擁有它才能遷入。

個人的最低限額為 1萬0577美元，四口之家的最低限額為1萬9653.84美元。許多移民者選擇聘請移民律師或顧問來幫助他們完成整個流程，Move 2 Canada估計律師費為2800至3600美元。另外，把原有的車子遷入，稅金非常高。如果要申報美國的聯邦與地方稅，每年雇人又是一筆錢。