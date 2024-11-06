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失業失能、家事假 善用加州相關部門補助與培訓

記者沈瑋╱洛杉磯報導
加州就業發展廳提供的服務一覽（EDD提供）
加州就業發展廳提供的服務一覽（EDD提供）

加州就業發展廳（Employment Development Department，簡稱EDD）作為州政府的重要部門，提供各類福利項目和服務，協助求職者和因非自身原因失業或因疾病、受傷、懷孕而暫時無法工作的民眾，為他們提供短期收入補助及職業培訓等資源。

EDD勞動力服務部門（Workforce Services Branch）發言人江玲慧（Echo Lau）接受本報專訪，詳細介紹了包括失業保險金（Unemployment Insurance，UI）、失能保險（Disability Insurance，DI）、帶薪家事假（Paid Family Leave，PFL）等福利項目的涵蓋內容及申請條件。

EDD勞動力服務部門發言人江玲慧（受訪者提供）
EDD勞動力服務部門發言人江玲慧（受訪者提供）

如果在過去18個月內有工作，而因非自身原因失業或減少工時，並且有求職意願，則可以申請失業保險金UI。申請時需提供有效的加州身分證或駕駛執照，以及有地址和社安號碼後四位的工資存根（pay stub）。失業保險金的發放金額根據基準期內的最高季度收入計算，每周可獲得40至450美元，最長可領取26周，需要報稅。江玲慧特別提到，若在這期間參加職業培訓，且26周結束時培訓尚未完成，則可申請延長失業保險金，但須在開始領取的16周內提前提出申請。

如果因非工作相關的健康問題或懷孕而暫時無法工作，申請者最長可獲得52周的失能保險金（針對懷孕，DI通常覆蓋孕期的最後四周），需要提供醫生證明。江玲慧指出，DI金額根據工資計算，大約為稅前工資的三分之二，且無需報稅。

至於帶薪家事假PFL，則提供每12個月內最多8周的帶薪假期，適用於照顧患病家人、迎接新生兒或支持在部隊服役的家庭成員。如申請者因懷孕先前已領取失能保險金，便可直接銜接至帶薪家事假。

領取福利金有三種方式：直接存入銀行帳戶、Money Network的預付簽帳卡（借記卡）或郵寄支票。江玲慧建議，為避免丟失和詐騙風險，推薦第一種，在申請時提供自己的銀行帳戶資訊，這樣申請批准後款項便可直接存入。

在申請方式上，江玲慧推薦使用myedd.edd.ca.gov線上服務平台提交申請，操作便捷快速且有中文版。可以撥打粵語專線800-547-3506或國語專線866-303-0706求助，這兩條中文專線的接線員可協助申請者建立網上檔案並申請UI。同時，也可前往就近的美國加州就業中心（America's Job Center of California，簡稱AJCC，是政府的合作機構）獲取紙本申請表，通常會有EDD就業服務工作人員在場提供協助。她還提到，AJCC提供多種免費的職業培訓和發展計畫，求職者可以前往了解是否符合資格並提升職業技能。

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