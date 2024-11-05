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研究：加州速食業最低時薪調漲 影響不大

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州速食業勞工最低時薪今年4月開始提高為20元，多項研究顯示，這項政策至今產生的負面影響有限。（美聯社）
加州速食業勞工最低時薪今年4月開始提高為20元，多項研究顯示，這項政策至今產生的負面影響有限。（美聯社）

批評加州提高速食業勞工最低時薪的人士曾預測，這項措施將使失業人數增加，並導致速食價格大幅上漲。然而，新研究顯示，事實並非如此。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州速食業最低時薪從今年4月1日起提高至20元，但僅適用於全國至少有60家分店的速食連鎖店。10月16日起，加州醫護人員最低時薪也提高到18到23元不等，主要取決於雇主。11月，加州選民將投票決定，是否將加州最低時薪提高到18元。

為了了解加州速食業最低時薪提高後頭幾個月產生了哪些影響，柏克萊加大薪資與就業動態中心（Center on Wage and Employment Dynamics）進行了一項研究發現，法令實施後，加州速食業平均薪資提高了18%，就業人數維持穩定，菜單價格僅上漲3.7%，相當於4元漢堡僅貴了15分錢。

報告共同作者柏克萊加大勞工經濟學家萊克（Michael Reich）表示，自1938年羅斯福總統簽署美國第一項最低時薪法以來，最低時薪一直是一種政治角力工具。萊克說，這個議題數十年來不斷被研究，整合分析一再發現，最低時薪造成的負面影響非常有限。

除了柏克萊加大，舊金山加大和哈佛大學也對加州速食業最低時薪法行了研究。研究人員發現，這項舉措在不影響人事、排班或福利的情況下，提高了勞工薪資。研究報告表示，最低時薪的問題在很大程度上是透過科學解決的。報告說：「提高最低時薪對就業可能產生的影響，已經在經濟研究文獻中被廣泛討論過。結論是：即使有負面影響，也不會太大，尤其是在服務業範疇。」

萊克說：「經濟學家基本上已經在最低時薪議題上達成了共識。」

這些研究結果與當初州長紐森（Gavin Newsom）簽署AB 1228法案後出現的許多悲觀預測並不相符，這些預測多來自就業政策研究院（Employment Policies Institute）進行的一項調查。

就業政策研究院今年6月和7月對加州餐飲業者進行調查，詢問他們認為可能需要做出哪些改變來應對雇員薪資上漲。四分之三的受訪者表示，他們可能減少雇員人數98%的受訪者表示，由於成本即將變大，他們已經調漲了菜單價格。99%的人表示會調漲價格，其中73%的人說會「大幅調漲」。

最低時薪 加州 柏克萊加大

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