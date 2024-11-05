資助加州候選人 企業和工會投入近1億元

Uber成立的政治行動委員會是加州今年選舉支出的最大來源。（美聯社）

根據數據，企業和工會資助的政治行動委員會（political action committee，簡稱PAC）在加州 今年的選舉中投入了近1億美元資金，光是上個月就花了超過4200萬美元。

CalMatters報導，這些獨立的政治行動委員會在加州選舉中的財務實力愈來愈強，今年自9月1日以來，他們已經投入了5150萬美元資金，比2022年同期的4000萬元大增29%，也比2020年多出25%，甚至是2018年的兩倍。

與直接捐款給候選人不同，根據規定，這些外部團體只要不與候選人協作，他們在選舉中的支出就不受限制。他們的錢主要花在購買廣告、寄送郵件和簡訊上。

統計顯示，加州今年選舉最大的單一支出來源是網約車業者Uber。他們組成的政治行動委員會已支出超過700萬美元參與選舉，占所有政治行動委員會總支出的7%。

第二大支出來源是石油 工業，他們透過成立政治行動委員會，在選舉中投入了超過470萬美元，資金來自雪佛龍、瓦雷羅（Valero）、馬拉松（Marathon）和其他石油公司。雖然這個委員會在這次選舉的總支出為第二大，但他們在選舉最後幾周的支出是最多的，超過400萬美元。

第三大支出來源是一個由醫護人員和教育工作者組成的「機會政治行動委員會」（Opportunity PAC），他們主攻一項選舉，花了270萬美元支持南加州民主黨候選人錢伯斯（Michelle Chambers）參選加州第35選區參議員 ，對抗其對手李察森（Laura Richardson）。

Uber支持或反對的加州候選人共26名，他們花了27萬4000美元反對李察森，但最大一筆反對支出是用來反對東灣加州參議員候選人萊巴格（Kathryn Lybarger）的99萬美元。

Uber一直是加州選舉的積極參與者，他們和Lyft、DoorDash等公司於2020年花費超過2億美元，推動選民支持將其司機視為合約工的22號提案。