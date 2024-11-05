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加州影視稅務抵免擴大 每年將增至7.5億

洛杉磯訊
加州州長紐森提議擴大影視稅務抵免計畫。（來自紐森官網）
加州州長紐森提議擴大影視稅務抵免計畫。（來自紐森官網）

州長紐森27日提議將加州的影視稅務抵免計畫增至每年7億5000萬美元，相較現行的3億3000萬美元，有大幅增加。此舉措一旦獲州立法機構批准，將使加州在全美影視產業的稅收激勵政策中處於領先地位，超越紐約州等競爭對手。

紐森強調，加州作為全球娛樂之都，擁有數十年積累的創意、創新和人才資源。這一稅務抵免計畫的擴大，不僅有助將製作工作留在本地，還將創造數千個高薪就業機會，可鞏固影視產業與加州社區之間的重要連結。

自2009年實施以來，加州影視稅務抵免計畫已帶來超過260億美元的經濟活動，支持近20萬名劇組和演員的工作崗位。據研究，每一美元的稅務抵免，可產生24.4美元的經濟產出、16.14美元的GDP、8.6美元的薪資以及1.07美元的州與地方稅收。

這一稅務抵免計畫也加入多樣化勞動力條款（workforce diversity provisions），並擴展職業路徑培訓計畫（Career Pathways Training Program）及全美首創的製作安全試點計畫（Safety on Production Pilot Program）。

加州過去幾年因稅務抵免額度限制，失去不少影視製作案。州長辦公室指出，2020年至2024年數據顯示，許多無法獲得稅務抵免的影視項目選擇在他州拍攝，給加州帶來重大經濟損失。

加州 紐森 就業

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