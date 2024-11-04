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推電動摩托車 州府研擬新規

編譯林思牧╱綜合報導
網站上展示的電動摩托車。（hs.livewire.com）
網站上展示的電動摩托車。（hs.livewire.com）

摩托車製造的汙染比汽車更大。為減少碳排放，加州看似將成為美國第一個加強電動摩托車銷售的州。可惜摩托車騎士喜歡發出隆隆聲的引擎，他們願意接受安靜的電動摩托車嗎？

CalMatters報導，在阿罕布拉（Alhambra）的新世紀摩托車店，有幾輛電動摩托車被放在商店後面，藏在越野摩托車的後面。一位銷售人員說，每個月最多只能賣出一部。摩托車手長期以來一直喜歡吵鬧的汽油動力車款，這使他們能夠在高速公路和偏遠道路上長途騎行，幾乎不需要上加油站。

現在，加州正在計畫新規則，以提高零排放摩托車的銷量，讓空氣清潔並對抗氣候暖化，在全國尚屬首次。根據加州空氣資源委員會的說法，這些法規將為製造商實施最低生產標準，以便到2028年，加州銷售的10%摩托車將實現零排放，到2035年，這一比例將更達到50%。

同時，針對新型汽油動力摩托車的更嚴格標準，將是25年來首次降低其排放量。根據擬議的規則，到2045年加州將售出超過28萬輛新電動或氫燃料摩托車，大約是目前道路上已在使用總量的8倍。電動摩托車僅占目前摩托車銷量的1%。

加州空氣資源委員會將於11月7日舉行公開聽證會後，對擬議規則進行投票。摩托車更多地用於休閒而不是日常通勤，它們排放的汙染，總體上雖比汽油動力汽車和柴油卡車少得多，但根據空氣委員會的數據，汽油動力摩托車行駛一哩所排放的汙染物比新型汽油動力汽車行駛一哩要多得多，對於形成光化煙霧（smog）的活性氣體來說，每哩排放的汙染物更高出20倍之多。

在美國霧霾最嚴重、危險細微顆粒物（dangerous fine particles）達到不安全水平的加州，空氣品質官員表示，任何汙染來源都不能不受監管：所有由化石燃料（fossil fuels）驅動的車輛都需要從道路上清除，並過渡到零排放的目標。

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