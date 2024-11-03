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5日除了選總統 尚有4議題值得關注

編譯胡立宗／綜合報導

愈靠近11月5日，加州人的眼光可能都放在總統大選上。不過CalMatters提醒，今年的選舉還有多項加州重要議題正在發展中，包括：

•議會生態：固然民主黨在參眾兩會都掌握絕對多數，但是就連民主黨人都開始討論，這樣的超穩定結構是否有利於加州長遠發展。

即將離開參議會的達德（Bill Dodd）受訪時說，他不認為這樣的政治生態對民主有利，對於民主黨團也不見得是好事。他與其他30多位議員都將離開加州議會，因此明年開始的參眾兩會將出現很多新面孔。

不過，短期看來，政黨版圖不致有太大變化，11個席次還是民主黨內戰，共和黨人對決的只有6個。

•跨性別投票：由洛杉磯縣發起的多元投票措施，今年首度開啟LGBTQ友善投票所，包括西好萊塢市「Connie Norman Transgender Empowerment Center」的投票所。

公民投票：

•4號提案的結果將決定州府是否能為氣候變遷多發100億元的公債，支持者包括部分縣市政府與政治團體，如加州城市聯盟（League of California Cities）與灣區政府協會（Association of Bay Area Governments）。

•36號提案的結果將關係到2014年47號提案的部分內容，許多華裔政客與社團已經表態支持。36號提案將對部分販毒與竊盜行為求處重罪，被視為有利改善治安。

加州 投票 民主黨

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