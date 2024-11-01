環保餐具需求激增 58%消費者願付溢價

加州在嚴格環保法規的推動下，引領環保餐具市場的快速發展，企業積極創新研發可堆肥材質餐具，儘管面臨成本挑戰，消費者對環保產品的需求和意識正在增強。（pexel示意圖）

隨著環保政策的推行和消費者需求增長，加州 正在引領全美環保餐具市場的快速發展。近年來，加州通過一系列環保法規，如SB 54、AB 1276和SB 1383，這些法規正在重塑餐飲業和包裝行業未來。在此背景下，越來越多當地企業開始在環保餐具領域進行創新研發，並將研發的甘蔗渣、玉米渣等環保材質餐具引入北美其他地方市場。

2022年通過的SB 54法案要求，到2032年，塑料包裝必須可回收或可堆肥，同時將塑料回收率提高到65%。這項法規直接促使餐飲業尋找替代方案，大大刺激環保餐具需求。

此外，2021年生效的AB 1276法案，限制餐飲業者不得主動提供免洗餐具和醬料包。這促使餐廳重新考慮其餐具供應策略，進一步推動可重複使用或可堆肥餐具的採用。SB 1383法律則要求收集有機垃圾製作堆肥，這為可堆肥餐具提供理想處理渠道。

面對這些法規，加州餐飲業正在積極適應。特別是在洛杉磯 ，越來越多餐廳，尤其是主流人士經營的餐館，積極採購綠色環保餐具和包裝盒。這種轉變不僅是為遵守法規，也是對消費者日益增長的環保意識的回應。

洛杉磯一家以甘蔗渣為原料的環保餐具公司，就研發出可完全生物分解的環保餐具。根據該公司美國區經理Roger介紹，這些餐具經過精心設計，不僅在防水、耐熱方面表現出色，還能在堆肥環境下六周內完全分解，這遠超其他可降解材料如PLA的性能。與此同時，順權集團還強調他們產品的防水塗層不使用任何含毒化學物質，確保對人體和環境無害。

他們的環保餐具，已與多所大專院校以及多家連鎖餐廳達成合作，根據不同需求，設計客製化產品。Roger表示，雖然這些環保餐具的成本略高於傳統塑膠餐具，但在品質和環保表現上，明顯更具優勢。尤其是在提升品牌形象方面，為合作企業帶來額外附加價值。

根據Specright網在2023年和2024年的多項調查顯示，約58%的美國消費者表示，願意為環保產品支付更多費用，這其中包括環保餐具和使用可持續包裝產品。特別是加州，隨著法規推動，越來越多消費者選擇可持續產品，這顯示消費者的環保意識正逐步增強。