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華裔「牡蠣女孩」名校畢業被裁員 靠剝牡蠣賺錢 重新找到自我

洛杉磯訊
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女Hannah Chea來說，被供職的知名公司裁員，她沒有感到意外。幸運的是，Chea還擁有另一份職業，她靠剝牡蠣賺取收入，而且這份體力工作，讓她找到特別的快樂。

根據SFGATE的報導，從小在加州長大的Chea，父母分別是來自中國和柬埔寨的移民。她就讀名校柏克萊加大（UC Berkeley），擁有數據科學學位，畢業後在派拉蒙公司（Paramount）擔任流媒體分析執行工程師。今天9月初，24歲的Chea被公司解雇，收到解雇電子郵件時，她沒有很驚訝，因為很多科技行業的朋友，已被解雇多次。幸運的是，Chea還擁有一份與技術人員無關的副業，她可以靠剝牡蠣賺錢，並幫助她重新尋找自我。

在繁忙的活動中， Chea每小時可以剝70只牡蠣。（Hannah Chea In...
在繁忙的活動中， Chea每小時可以剝70只牡蠣。（Hannah Chea Instagram帳號）

Chea最近在社交媒體上發布視頻，講述「牡蠣女孩」的一天，視頻廣受關注、稱讚，她迅速成為網紅。畫面中，青春洋溢的華裔女孩Chea，在家中準備好所有配料，包括新鮮檸檬汁；隨後她乘坐巴士前往餐廳Hog Island Oyster Co。在工作現場，她繫上皮帶，上面掛四個金屬桶，分別放新鮮牡蠣、剝殼工具、配料及空殼。一切準備就緒，「牡蠣女孩」開始快樂工作。

過去一年，Chea一直在Oysters XO公司兼職剝牡蠣，這家公司總部位於紐約，專門為豪華派對、活動提供上門剝牡蠣服務，Chea技藝已爐火純青，她曾接受為期兩天的訓練，每天四小時可剝一噸牡蠣，最初非常痛苦，但現在Chea閉著眼睛都能非常熟練地剝牡蠣。在繁忙活動中，她每小時可以剝70只牡蠣。

Chea最初是在Instagram上的一則廣告找到這份工作，該公司招聘剝牡蠣的人，最初她認為可能是騙局，但接受面試後，Chea就像專業人士一樣從事這份工作。她參加各種活動，包括在舊金山舉辦的國際博覽會，甚至飛到拉斯維加斯，為超級盃(Super Bowl)球員賽前派對提供剝牡蠣服務。

Chea表示，她喜歡這份體力工作，此前的遠程數據工程師不能滿足人與人之間的互動，但剝牡蠣帶來面對面的溝通，她從中得到很多快樂。這份職業也讓她結交新朋友，不過Chea表示，剝牡蠣可能無法長期作為全職工作，因為收入比不上技術工，但她會持續當一份副業，因為很有趣。「我從中得到很多快樂，每次活動都會有人喜歡、有人討厭牡蠣，我最喜歡說服人們第一次嘗試牡蠣，當他們愛上牡蠣時，真是太有趣了」。

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