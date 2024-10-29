國慶盃高爾夫球賽 113人參加

候任會長柯欣侑。（本報記者／攝影）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會28日在惠提爾市（Whittier）加州高爾夫球俱樂部（California Country Club）舉辦第28屆國慶盃高爾夫球邀請賽，現場超過113名球友聚集一堂，大家躍躍欲試今年的五個「一桿進洞獎」大獎，獎品有新世紀寶馬汽車，還有華航和長榮 提供的商務艙來回機票。

聯合會會長葉俊麟表示，今年是慶祝中華民國113年國慶，現場球友完全超過113名，晚上晚宴更是有170人參加。比賽將分為多個組別，包括長青組、男子組、女子組、淨桿獎、近洞獎、遠距獎和一桿進洞獎，包括華航和長榮洛杉磯至台北來回商務艙機票、寶馬（BMW）汽車、本田汽車和球具等獎項。值得一提的是，為給球友補充體力，在現場還特別準備加料的蚵仔米線，讓大家一邊打球促進感情，一邊品嚐家鄉美味慶祝雙十國慶。

經文處處長紀欽耀開球，他表示，高爾夫球聯合會連續28年舉辦高球賽，且一年舉辦兩次，已成為當地品牌。

候任會長柯欣侑表示，她十多年前就加入高爾夫球聯合會，期間積累很多在球場的豐富經驗，她能成為候任會長感到非常榮幸，希望未來為大家營造以球會友的平台。當天晚宴獎品有113個，可謂有75%的中獎率，有華航和長榮提供洛杉磯至台北的豪經艙機票、球具等獎品。

開創高爾夫球聯合會的功臣袁健生大使及創會會長邱垂煌、首任女會長陳玲華和歷任會長江瑞瀛、汪蔚興、僑教中心主任陳敏永、經文處領事趙子懿、中華航空（China Airlines）美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟等各界人士都下場揮桿競技。