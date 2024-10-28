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私密景點／丹麥村自然藝術博物館 木頭巨人進駐

編譯胡立宗／綜合報導
Thomas Dambo與他的巨人之一。（加州自然藝術博物館網頁）
Thomas Dambo與他的巨人之一。（加州自然藝術博物館網頁）

丹麥裝置藝術家Thomas Dambo在創造出150座巨人（troll）後，決定在加州的「丹麥村」也蓋一具。他的創作特點在於全都以回收物製成，因此正在徵集的除了資金，還有酒桶、棧板與各類木頭家具。

新的巨人將落腳於聖塔芭芭拉縣的索夫（Solvang），當地別具特色的丹麥風建築，已經成為加州必到的耶誕景點之一。當地的加州自然藝術博物館（California Nature Art Museum）將是新巨人的落腳地，為了新建館方正在募款。

雖然已經募到12萬元，但還缺18萬元，有興趣深入瞭解的可至「calnatureartmuseum.org/news/thomas-dambo-at-calnam」，捐款超過500元的，還能在館內留名。

不過館方強調，不論募款進度如何，搭蓋都會從2025年的1月開始，因為合約已經敲定。Thomas Dambo的特色在於全以回收物資製成，他也一度笑稱自己是「垃圾藝術家」，不過他在歐洲與美國的巨人作品卻參觀者更加體認到環保的重要。

館方募款的用意之一在於凝聚聖塔伊內斯谷（Santa Ynez Valley）的社群意識，也讓再利用觀念更為深入民心，所以不只是資金贊助，更歡迎捐出各類木質回收物。

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