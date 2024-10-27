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好市多推頂級牛肉片 搶火鍋商機

記者張庭瑜／洛杉磯報導
Costco新推出的火鍋牛肉片。（記者張庭瑜╱攝影）
Costco新推出的火鍋牛肉片。（記者張庭瑜╱攝影）

近日，Costco好市多）推出全新印有中文字樣的火鍋牛肉片，吸引了不少消費者前往尋寶。這款牛肉片與以往的冷藏區火鍋肉片不同，讓不少華人網友對這款產品展開一波熱議。

過去，Costco曾經在冷藏區推出標註「shabu shabu」的火鍋肉片，但有不少消費者反映這些肉片偏厚且硬，不適合直接涮火鍋。然而，這次推出的火鍋牛肉片則是來自加拿大的安格斯牛肉薄片，並擺放在冷凍區。相當適合涮鍋，不僅油花均勻，且煮後保持柔軟，深受消費者好評。

根據一些網友的評價，每盒約有36片，雖然煮後肉片縮水，但口感不錯，價格為每盒16盎司售價12.99元，適合直接火鍋料理。有網友分享創意吃法，因近期天氣炎熱，並未選擇直接涮火鍋，而是將肉片解凍後分成三等份製作牛丼。此外，也有網友建議，這款牛肉片配上Costco的甜洋蔥醃製，放置一段時間後爆炒風味更佳。

對於這次新推出的火鍋牛肉片，有些消費者認為肉片過薄且份量較少，不足以供一家四口享用；而另一些消費者則指出，相較於韓國超市的價格，Costco的火鍋牛肉片仍略顯昂貴。儘管如此，許多人仍對此款產品表示滿意，認為它是冬季火鍋愛好者的絕佳選擇。目前，Costco的火鍋牛肉片在許多門市仍有存貨，建議有興趣的消費者可以事先上網查詢各門市的庫存狀況，避免撲空。這次產品的推出再次證明了火鍋市場在冬季的巨大潛力，甚至有網友笑稱，Costco終於抓住了火鍋市場的熱潮。

Costco推出的火鍋牛肉片包裝上印有中文字樣，讓不少華人民眾駐足。（記者張庭瑜...
Costco推出的火鍋牛肉片包裝上印有中文字樣，讓不少華人民眾駐足。（記者張庭瑜/攝影）
這款印有中文字樣的火鍋牛肉片人氣高漲，店家頻頻補貨，成為Costco近期熱銷商品...
這款印有中文字樣的火鍋牛肉片人氣高漲，店家頻頻補貨，成為Costco近期熱銷商品之一。（記者張庭瑜╱攝影）

Costco 好市多 華人

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