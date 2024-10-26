Z世代發聲 僅20%儲備退休金

報告指出，Z世代成年人只有20%會為退休儲蓄。（FOX電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，Z世代（Gen Z，指約在1997 年至 2012年出生的人）是當今最年輕一代成年人，然愈來愈多人表示他們不打算退休 ，僅20%Z世代表示會為退休儲蓄 。

根據TIAA研究所（TIAA Institute）和UTA的NextGen Practice最新報告指出，年紀在27歲以下的成年Z世代族群中，有很大一部分人預計不會退休（至少不是傳統意義上的退休）。更重要的是，僅20%處於工作年紀的Z世代受訪者表示，他們正替未來退休進行儲蓄計畫。

事實上，對預計可活到100歲的這一代人來說，做好未來的儲蓄計畫至關重要，然高昂的生活成本影響他們儲蓄能力。研究發現，近三分之一Z世代（29%）靠工資過活，他們大部分工資用於滿足基本需求，這使得他們愈來愈難實現擁有住房等財物里程碑以及存錢。

TIAA研究所所長卡羅里（Surya Kolluri）表示，36%受訪者將高負債或低收入 作為他們不替退休儲蓄的主要原因，Z世代在生活必需品上的支出比前幾代人多，他們承受更多通膨影響。截至今年，Z世代年通膨率比同期其他世代年通膨率高出半個百分點。

然卡羅里也指出數據中的一些積極面。他指出，儘管僅五分之一受訪者表示替未來儲蓄，但其中66%是通過401(k)計畫進行。Z世代至少對未來儲蓄有一定意識，84%表示每月儲蓄一部分收入（儘管不是為了退休），57%表示有一個預算表。

卡洛里還指出，52%的Z世代表示他們將儲蓄存入儲蓄帳戶，因他們重視可提供當前財務自由的流動性。「Z世代不認為退休儲蓄有助確保他們之後的財務自由，而『自由』對Z世代來說是個非常重要的概念，他們想要靈活性，根據自己意願儲蓄。」