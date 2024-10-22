加州獨棟屋中位價 明年衝90萬大關

貝克斯菲的房價與加州其他都會區相比仍算合理。（美聯社）

加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors）預估，2025年加州獨棟屋中位價將達90萬9400元，較2024年的86萬9500元增加4.6%，與全美中位價41萬2300元的差距愈來愈大，而且漲價的趨勢這幾年之間不會受挫。

加州、夏威夷、麻州、華府向來都是美國房產最貴的前幾名，而協會的預估是，房屋供應量趕不上買屋需求，因為房貸利率還會降低，加州房價 依舊會持續領先其他地方。

同時，州府評估未來八年需要新增250萬套住房才能滿足市場需求，但這個目標的困難度不低。分析師與地產仲介認為，在需求持續增加之下，未來的房市比價競爭只會愈來愈激烈。

仲介Laurie McCarty稱貝克斯菲市（Bakersfield）與周邊地區還是加州房價最合宜的都會區，不過愈來愈多人到此地定居，寇恩縣（Kern County）的獨棟屋價格在過去五年已經增加了60%。

Laurie McCarty說，很多買不起洛杉磯或灣區 的人，選擇到貝克斯菲落腳，現在變成本地人買不起房子了，普遍的氣氛是擔心外地人炒高房價，不過目前還算過得去，獨棟屋中位價還在40萬元。

相對於貝克斯菲低於全州的中位價，舊金山地區90萬元的房子已經算是罕見地便宜了，畢竟中位價已達到150萬元。

灣區的仲介Michael Bellings則說，此地還感受不到降息效應，許多買家還在觀望，期待中的買氣沒有出現，雖然賣家已經以五年前的買價在賣了，「但這個價格，對買方來說還是太高」。

灣區新聞集團（Bay Area News Group）和矽谷聯合創投（Silicon Valley Joint Venture）近期的調查發現，47%的人有意搬家，96%的人都同意高房價是個嚴重問題。

聖地牙哥都會區的狀況也差不多，目前的中位價已達110萬元。不過，仲介Mike Safiedine說，還是有買家想住在此地，或許明年的交易量會明顯增加，價格還會上漲。