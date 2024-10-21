好市多會員每月這麼做 可省更多錢

要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

理財網站The Ascent報導，近期好市多 （Costco ）會員費上漲，因此，消費者最好從每月推出的限時特價，與查看好市多網站及其Costco Next合作夥伴相關訊息找到更多優惠，讓會員資格「最佳化」。以下是好市多會員每月可採取的簡單步驟，最大程度提高會員價值：

一、在costco.com搜尋每月限時優惠。進入網站首頁頂部點選「優惠」（Deals）選項，找到「10月折扣」（October Savings）或當前月份相關折扣，即可找到當月特價商品。也可利用關鍵字搜尋想找的商品是否有特價。除原本好市多提供的低價外，供貨商有時也有些折扣，可幫助消費者節省數十至數百元。還可利用好市多信用卡 購物，賺取額外2%至3%（或更多）現金回饋，如此一來省更多。

二、透過「最新消息」查看新品。好市多網站首頁頂部「新品上市」（What's New）選項，可了解該零售商推出的最新商品。近期搜尋可發現包括iRobert Roomba掃拖地機器人、Piretti 303 Midnight Series Cuvio高爾夫球推桿等都有不錯的價格。

三、至好市多網上尋寶。消費者上costco.com後點擊「尋寶」（Treasure Hunt）可找到令人驚訝的超值優惠。最近線上超級優惠包括西南航空（Southwest Airlines）500元電子禮卡，售449.99元。Kenneth Cold男士大衣79.99元等。

四、找到「庫存有限」的最後折扣。有時在好市多節省大筆開支最佳方式，是購買即將售罄的商品。進入costco.com後點選頂部「庫存有限」連結，或在搜尋欄中輸入While Supplies Last關鍵字。然消費者要注意的，有時該店庫存有限促銷品良莠不齊，有些商品也沒有最高的顧客評價。

五、查看Costco Next合作品牌。好市多官網並非查看每月優惠唯一地方，該店一些最佳線上優惠，可能來自一些會員不知道的地方，如Costco Next，可在其中以會員專屬價格直接從好市多合作夥伴處購買商品。從costco.com進入後，點選Costco Next，從炊具到護膚品，從行李箱到自行車，從豪華帳篷到水龍頭等，都有機會看到令人驚喜的優惠。