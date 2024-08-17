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車險保費驟漲 5技巧可省錢

編譯胡立宗／綜合報導
全美車險都在漲價，藍色愈深的州別，保費越貴。（Insurify公司網頁）
全美車險都在漲價，藍色愈深的州別，保費越貴。（Insurify公司網頁）

加州是汽車大州，2024年都面臨保險費大增的難題。加州車險兩年間增加54%，就算是零肇事紀錄、自負額1000美元的保單，一年保費也要2681美元。

保險比價平台「Insurify」指出，加州人在新冠疫情期間幾乎不上路，車險保費自然也得凍漲，但是2023年禁令解除後，保險商早就蓄勢待發，對他們來說漲價時機來得太晚，因為本益比太低，他們已經被迫放棄部分市場。

當然，保險商對於漲價原因也有他們的一套說法。KTLA電視台指出，車輛事故理賠申請大增就是漲價原因之一，新車款的先進設備多也構成漲價的元素。為此，「消費者報導」（Consumer Reports）提供五項消費者省錢的技巧：

─貨比三家不吃虧：現在比價平台甚多，消費者可花點時間比價，選出保障相同但價格較低者。

─提高自負額：可降低保費。當然，前提是以往的駕駛紀錄不是。

─考慮放棄碰撞險或全險：保全險自然最省事，但也相對較貴；可考慮自身車輛及行車歷程，選擇必須投保的險種。

─參加防禦駕駛課程：有助於降低保費。

─車險與其他保險一起保，即套裝保險。例如家庭保險、房屋險等。

雖然加州2025年起還有一些新規對保險商更加不利，但相較於其他州，加州車險的漲幅與費用還算低的。馬里蘭州是全美保費最貴的州，全險每年要3400美 元。

保險 保費 加州

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