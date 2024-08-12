社安補助金支票 8月罕見收二筆

一些人將於8月收到罕見的兩筆社安金支票。（ABC 7電視台畫面截圖）

福斯電視台FOX 11報導，由於系統中一個特殊情況，一些人將於8月分收到罕見的兩筆社安金支票 。

一般來說，社會安全局（SSA）每周發放一筆款項，在每月第二、第三和第四個周三發放社安金支票。提供殘疾人士和低收入年長者的社會安全生活補助金（SSI）則於每月第一天支付，除非當天是周末或假日。由於9月1日是周日，SSI受益人會在8月收到兩筆款項，第一筆已在8月1日發放，第二筆則會在本月30日（周五）發放。全美約740萬人領取SSI福利。

兩次的付款並不意味著退休 人士將獲得額外支票，這只是提前發放下個月款項而已。根據SSA網站支付計畫，這種情況會再次於11月出現。

今年退休人員的生活費用略有調漲，但許多人認為長期通膨迅速侵蝕他們消費力。Atticus最近發布一項調查顯示，絕大多數領取社安金的老年人（約62%）對2024年收到約3.2%社安金調整幅度感到不滿。近五分之三年長者表示，因食品、租金和醫療健保等日常必需品成本居高不下，他們經濟陷入困境，約20%因社安金漲幅太小而計畫重新找工作。

自今年1月起，超過6600萬領取社安金者收到更多款項。但與2023年相比的調整幅度大幅下降，當年受益人收到的金額增加8.7%，為40年來最高。然3.2%的增幅仍高於過去20年2.6%平均增長率。

預計2025年社安金生活成本調整（COLA）為2.63%，低於目前3%的通膨率，意味著是2021年以來最低增幅，以平均每月拿到1970元社安金的退休人士來說，每月增加59元。每年社安金變化是根據7、8、9月工薪階層和文員勞工的消費者物價指數（CPI-W）計算而來。