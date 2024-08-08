8/8州長訂熊貓日 聖地牙哥喜迎2嬌客

為慶祝兩隻大熊貓進駐聖地牙哥動物園，加州州長紐森宣布8月8日為「加州熊貓日」（聖地牙哥動物園官網截圖）

為慶祝兩隻大熊貓進駐聖地牙哥動物園 ，加州 州長紐森（Gavin Newsom）宣布8月8日為「加州熊貓日」（California Panda Day）。

大熊貓雲川（Yun Chuan）和鑫寶（Xin Bao）今年稍早已抵達聖地牙哥動物園，過去幾周一直在適應新環境。牠們是20多年來第一批進入美國的大熊貓，8日將正式對外亮相。

大熊貓長期以一直是聖地牙哥動物園的代表動物。紐森辦公室表示，聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）是全國第一個與中國「建立合作性大熊貓保育計畫」的組織，這項計畫成功在美國為世界繁殖了多隻大熊貓。

洛杉磯KTLA電視台指出，五歲的雲川其實是2007年在聖地牙哥動物園出生的母熊貓珍珍（Zhen Zhen）的兒子。聖地牙哥動物園原有的一對熊貓母子白雲（Bai Yun）和小禮物（Xiao Liwu），已因保育計畫結束於2019年返回中國。

近年來，不只聖他牙哥動物園，美國所有飼養大熊貓的動物園都必須將大熊貓送回中國。在雲川和鑫寶今年抵達聖地牙哥之前，美國僅剩亞特蘭大動物園有大熊貓，但他們的大熊貓也將於今年底返回中國。

KTLA表示，隨著美中恢復數十年來的熊貓外交，兩國之間的緊張關係應可獲得緩解。

紐森發表聲明說：「此次的保育合作是加州和中國為實現共同目標做出的一項努力。我們希望新來的熊貓友誼大使，能夠進一步推動加州和中國之間的交流合作。」

儘管紐森鼓勵加州人前往聖地牙哥動物園觀賞大熊貓，但動物園官員表示，熊貓的回歸可能造成交通擁擠和大量人群。

聖地牙哥電視台KUSI表示，遊客可以透過三種方式看到初登場的雲川和鑫寶，包括購買候補票（standby ticket）、定時返回票（timed return ticket）和60分鐘付費步行導覽。