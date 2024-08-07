「清潔加州」實施3年 創造1.8萬個工作

「清潔加州」倡議由州長紐森2021年倡議，近期盤點三年成果，共清除260萬立方碼的垃圾。紐森身體力行，清理社區垃圾。(州長官網)

州長紐森 於2021年7月啟動的「 清潔加州 」倡議，近日盤點全州美化服務的三年成果。州長辦公室指出，此一花費12億元的計畫，通過清理大量垃圾和投資 數百個改造性專案，美化加州公路系統和地方社區，並由此創造1萬8000個工作機會。

紐森指出，數十年來，垃圾在加州的高速公路和社區積累，沒有系統性和全面性的清理努力。三年前，「清潔加州（Clean California）」成為我們的解答。由於「清潔加州」的努力，州內每個角落的許多社區變得更乾淨、更健康。

「清潔加州」倡議由州長紐森2021年倡議，近期盤點三年成果，共清除260萬立方碼的垃圾，並創造1萬8000個工作機會。(州長官網)

根據州長辦公室的盤點，這項計畫的重要成果包括 ：清理超過260萬立方碼的垃圾，足以將從聖地牙哥到加拿大邊界的5號州際公路的九條車道覆蓋1吋的垃圾；在加州社區舉辦超過500天的免費垃圾丟棄日；收集超過1萬2000張床墊；收集5萬條輪胎；招募近6萬名社區清理志願者；創造超過1萬8000個工作崗位，包括為曾經被監禁、在假釋中或經歷住房不穩定的個體提供的職位。

「清潔加州」計畫的三年中，清理高速公路用地的清理隊數量激增。但「清潔加州」的一個同樣重要的目標，是將「零垃圾」理念擴展到公共高速公路系統之外的每個地方社區，並激發更新的驕傲感。

「清潔加州」還投資於社區參與和教育，以將反垃圾運動延續到未來。這導致「認養高速公路」計畫的參與度激增50%，由公眾認養和清理的州道，從約3000段增加到4500段。

州長辦公室指出，312個項目中的94個已經完成，另外171個預計在接下來的12個月內完成。例如冠恩縣（Kern County）6月時慶祝了在服務不足的洛斯特希爾斯（Lost Hills）社區，完成一個主要公園項目，該項目受益於200萬美元的「清潔加州」本地項目補助金，包括五個全新的先進遊樂設施、合規的人行道、運動場、跑道和社區中心。

「清潔加州」未來將擴大清理範圍，重點放在清理更多的公共道路、社區空間和自然保護區；並進一步推動社區參與，包括增加「認養高速公路」計畫的參與度，透過提供資源和激勵措施，鼓勵居民和企業參與清理工作；還將加大對環境教育的投資，提高公眾對垃圾減少和環境保護的認識。此外，「清潔加州」也將資助和推動在地改造計畫，為社區提供美化資金，用於修建公園、提升街道設施和改善公共空間；並將推動與垃圾管理相關的立法和政策改革，制定更有效的垃圾減少和回收政策，包括加強對違規排放垃圾行為的監管和處罰。