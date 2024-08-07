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加州公投提案系列十之三／4號提案：舉債護環保 總成本逾190億

編譯組／綜合報導
加州4號公投提案反對者認為舉債護環保，卻是未來的人們須還債。（取自Pexels / Akil Mazumder）
加州4號公投提案反對者認為舉債護環保，卻是未來的人們須還債。（取自Pexels / Akil Mazumder）

2024年安全飲用水、野火預防、乾旱準備和清淨空氣債券法案，將使州政府借貸100億元用於支付氣候和環境項目，包含一些因空前赤字而從預算中刪除的項目。加州納稅人將以利息償還這筆債券；立法分析師估計，若4號公投案通過，州政府在接下來的30年內每年將花費6.5億元，總成本超過190億元。

4號提案有何作用？

根據這份共49頁的公投提案，債券中38億元將分配給水資源項目，包括提供安全飲用水、回收廢水、儲存地下水和控制洪水的項目。額外的15億元將用於野火防護，而12億元則用於保護沿海免受海平面上升的影響。

其他資金將用於建立公園、保護野生動植物及其棲息地、對抗空氣汙染、應對極端高溫氣候事件，以及資助永續農業。4號提案要求至少40%的資金，用於幫助家庭收入中位數低於地區平均水平80%的弱勢社區。

債券中數億元將惠及私營行業，例如：將提供8.5億元用於環保能源項目，包括離岸風電場。

誰是支持者？

數十個環保團體、工會、社會正義組織、水務機構、可再生能源公司以及資源水回收行業均在提倡4號公投案。

誰是反對者？

霍華德·賈維斯納稅人協會(The Howard Jarvis Taxpayers Assn.)估計，通過發行債券為環境項目支付費用，成本可能會因額外的利息支出而翻倍。該協會指出，不需透過承擔債務來資助加州氣候債券項目會更具財政責任感，並表示「這些債券將由未來幾十年後的人們償還，然而他們甚至沒有機會投票表示是否授權」。

債券 公投 加州

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