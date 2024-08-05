加州野火損失數十億 FAIR計畫理賠金僅3.85億

加州FAIR計畫總裁坦承，該計畫儲備金目前僅有3.85億元。（美聯社）

如果一場野火讓居民和企業遭受數十億元損失，加州 屋主的「最後依靠」FAIR計畫有多少錢可以支付理賠？FAIR計畫總裁羅奇（Victoria Roach）接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）專訪時坦承：截至6月30日只有約3億8500萬元。

對於投保FAIR計畫的40多萬名加州屋主來說，這個金額令人震驚。

紀事報指出，根據FAIR計畫提供的數據，光是楚魯克（Truckee）發生的一場大規模野火就可能使FAIR計畫損失超過50億元，更別提再加上草谷（Grass Valley）或內華達市（Nevada City）分別造成的30億元損失。

走投無路加入FAIR計畫的屋主表示，這項計畫僅承擔火災、煙霧和閃電造成的損害，但保費 比他們過去的房屋保費高出數千元。為了獲得其他類型損害、責任和標準房屋保險 承擔的所有項目，FAIR計畫的客戶需要購買額外的保單。但羅奇表示，FAIR計畫目前收取的費率仍不足以支付他們必須支付的費用。

面對這個情況，羅奇表示有兩個方法可以獲得更多資金。第一，如同一般保險公司，如果發生災難性事故可能其耗盡儲備金時，FAIR計畫可以利用其再保險保單（reinsurance policy，保險公司用以保護自己以承擔損失風險的方式）補足理賠金額，但前提是FAIR計畫必須付滿自付額才能動用再保險。

如果FAIR計畫達不到第一個方法的要求，無法透過再保險補足理賠金額，那它有第二個選項，但可能影響到加州所有房屋保險投保人。

根據加州規定，作為在加州營業的交換條件，所有獲得加州認可的保險公司（admitted insurer）都有責任在財務上支持FAIR計畫，幫助FAIR計畫承擔額外損失。

加州個人保險聯盟（Personal Insurance Federation of California）主席佛雷澤（Rex Frazier）解釋，如果大規模野火造成的損失超出FAIR計畫再保險理賠金額，FAIR計畫必須支付一半的損失，剩下一半將由私人保險業者共同承擔。

佛雷澤說：「當保險公司為了支付自己保單的理賠金已焦頭爛額時，還要為FAIR計畫分擔理賠金，實在可怕。」

羅奇表示，FAIR計畫儲備金不會那麼快耗盡，但對原本就不穩定的保險市場來說，仍是迫在眉睫的威脅。