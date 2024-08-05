我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

加州野火損失數十億 FAIR計畫理賠金僅3.85億

編譯廖宜怡／綜合報導
加州FAIR計畫總裁坦承，該計畫儲備金目前僅有3.85億元。（美聯社）
加州FAIR計畫總裁坦承，該計畫儲備金目前僅有3.85億元。（美聯社）

如果一場野火讓居民和企業遭受數十億元損失，加州屋主的「最後依靠」FAIR計畫有多少錢可以支付理賠？FAIR計畫總裁羅奇（Victoria Roach）接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）專訪時坦承：截至6月30日只有約3億8500萬元。

對於投保FAIR計畫的40多萬名加州屋主來說，這個金額令人震驚。

紀事報指出，根據FAIR計畫提供的數據，光是楚魯克（Truckee）發生的一場大規模野火就可能使FAIR計畫損失超過50億元，更別提再加上草谷（Grass Valley）或內華達市（Nevada City）分別造成的30億元損失。

走投無路加入FAIR計畫的屋主表示，這項計畫僅承擔火災、煙霧和閃電造成的損害，但保費比他們過去的房屋保費高出數千元。為了獲得其他類型損害、責任和標準房屋保險承擔的所有項目，FAIR計畫的客戶需要購買額外的保單。但羅奇表示，FAIR計畫目前收取的費率仍不足以支付他們必須支付的費用。

面對這個情況，羅奇表示有兩個方法可以獲得更多資金。第一，如同一般保險公司，如果發生災難性事故可能其耗盡儲備金時，FAIR計畫可以利用其再保險保單（reinsurance policy，保險公司用以保護自己以承擔損失風險的方式）補足理賠金額，但前提是FAIR計畫必須付滿自付額才能動用再保險。

如果FAIR計畫達不到第一個方法的要求，無法透過再保險補足理賠金額，那它有第二個選項，但可能影響到加州所有房屋保險投保人。

根據加州規定，作為在加州營業的交換條件，所有獲得加州認可的保險公司（admitted insurer）都有責任在財務上支持FAIR計畫，幫助FAIR計畫承擔額外損失。

加州個人保險聯盟（Personal Insurance Federation of California）主席佛雷澤（Rex Frazier）解釋，如果大規模野火造成的損失超出FAIR計畫再保險理賠金額，FAIR計畫必須支付一半的損失，剩下一半將由私人保險業者共同承擔。

佛雷澤說：「當保險公司為了支付自己保單的理賠金已焦頭爛額時，還要為FAIR計畫分擔理賠金，實在可怕。」

羅奇表示，FAIR計畫儲備金不會那麼快耗盡，但對原本就不穩定的保險市場來說，仍是迫在眉睫的威脅。

保險 加州 保費

上一則

洛乒乓賽激戰2天 日本雙打奪冠

下一則

第47號提案生效後 4次以上累犯再犯率增12個百分點

延伸閱讀

加州油價連三月下降 每加侖跌近0.8元

加州油價連三月下降 每加侖跌近0.8元
加州速食委員會開議 勞資有話說

加州速食委員會開議 勞資有話說
EMS加州醫保白卡 幫助長者、身障者

EMS加州醫保白卡 幫助長者、身障者
夏威夷史上最嚴重野火案 州府等被告逾40億元和解

夏威夷史上最嚴重野火案 州府等被告逾40億元和解
加州入門住宅最昂貴 117城市至少百萬元

加州入門住宅最昂貴 117城市至少百萬元
夏威夷史上最嚴重野火 州府達成逾40億和解協議

夏威夷史上最嚴重野火 州府達成逾40億和解協議

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）

全美最美麗大學 4所加大進榜

2024-07-29 02:16
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
A小姐被迫在5150中心接受72小時觀察和治療，家人每天晚上可探視一個小時。（示意圖取自Pexels）

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

2024-07-31 15:33

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者
巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄