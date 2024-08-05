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洛加大校長爭議後卸任 副校長杭特暫代

編譯胡立宗／綜合報導
Darnell Hunt。（洛杉磯加大）
Darnell Hunt。（洛杉磯加大）

洛杉磯加大UCLA）校長布洛克（Gene Block）已於7月31日卸任，8月1日起由執行副校長兼教務長杭特（Darnell Hunt）代理校長一職。他在就任當天發表對UCLA社群的公開信，強調他堅信UCLA的核心價值，並將與全體一起保護這些理念。以下節錄自公開信：

「今天，我將開始洛杉磯加大代理校長的工作，在新任校長Julio Frenk於2025年1月到任前，保護好這所大學。

我一邊懷著謙遜的心，一邊體會交付給我的重任，繼續回饋為我的人生與大家人生帶來改變的這所大學。特別是我曾以多重身分生活在這裡，不論是學生、校友、教員、院長，還是之前的副校長兼教務長，都讓我深刻認知UCLA雖然並非完美，但卻也是所有教育機構裡最特別的一員。

在今年春季後，我的首要任務之一就是協助UCLA的每一個人重建對另一個人的連結，並跨越差異的界線，強化關於安全、歸屬感與言論自由的校內規定。

今年夏季，UCLA的教職員與學生都將以不變的方針實踐本校的原則：

UCLA必須是安全的環境，學生、教員都能專注於學習、工作、生活與成長；

校方也必須確保所有人都能完全參與，不論種族、階級、信仰、政治立場或其他身分認同；

校方必須公平且負責任地保護每個成員的權力；

UCLA將成為認可每個人人性的校園，且努力瞭解其他人的觀點，就算彼此的意識形態與成長背景皆不相同。

我相信，曾經克服過無數挑戰的UCLA，未來也能處理好這些急迫的目標，畢竟UCLA是每個人創造與再造自我的所在，也是理念與夢想的實現之地……。在我擔任代理校長期間，我也將致力實現ULA的願景，如同Creating the Future: UCLA's 2023–28 Strategic Plan所陳述的。

我也藉此感謝布洛克校長17年來的領導，能與他共事是我的光榮。

UCLA還會繼續是公立學校的表率，每年改變數以千計學生的命運，並對洛杉磯與全世界一致的善做出貢獻。」

UCLA 洛杉磯加大 公立學校

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