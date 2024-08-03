熱到爆 加州恐迎16年最猛野火季

三個多雨冬季未能防止加州發生嚴重山火，加州今年野火季節有可能是16年來最嚴重。（美聯社）

經過三個雨量豐沛的冬季，加州 今年夏季的山火 照理說應該是溫和的。然而，6月以來，加州內陸地區氣溫急速上升，連續數周沒有降溫，甚至在夜間也是酷熱難耐。在高溫下，除草機的火花和閃電引發了一個又一個野火，讓加州迎來可能是16年來最嚴重的野火季節。

美國林務局（U.S. Forest Service）發言人佛利曼（Adrienne Freeman）說：「嚴重野火季節這麼早開始已經很久沒有出現過。這些火很快就會燒進灌木叢中，變得非常難以控制。」

根據聖荷西信使報（San Jose Mercury News）對「國家跨部門消防中心」（National Interagency Fire Center）數據的分析，截至8月1日，加州遭野火焚毀的土地超過77萬2332畝，是自2008年以來最大。

2008年6月，加州正處於乾旱時期，當時發生了一連串不尋常的旱天電（dry lightning storm），造成數百起火災同時爆發。時任州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）形容數量「令人震驚」。許多消防團隊遠從澳洲、巴西、加拿大和墨西哥前來協助滅火。

專家表示，加州今年的情況與2008年有所不同，因為連續三個潮濕的冬季讓加州的野草、灌木叢和其他植被爆炸性生長。在一般情況下，潮濕的冬季通常會降低加州發生野火的風險，因為山區積雪覆蓋的時間較長，灌木叢和樹木所含的水份也較高。

儘管加州今年沒有出現乾旱，大部分水庫也儲滿了水，但6月破紀錄的熱浪像烤箱一樣，不但烤乾了土地，也把多年來沒有發生野火地區長滿的灌木叢烤乾了。高溫也蒸發掉許多地方空氣中的水分，使加州今年猛烈的火災狀況提早出現。

洛杉磯加大 氣候學家史溫（Daniel Swain）說：「公園山火（Park Fire）爆發前的30天，是加州內陸地區有史以來一年中最熱的30天，導致植被乾燥速度異常加快。」

根據「國家跨部門消防中心」的報告，截至8月1日，加州野火今年燒毀的土地面積達77萬2332畝，是洛杉磯市面積的2倍多，是前10年平均的4倍。

加州州長紐森（Gavin Newsom）7月30日在為貝克斯菲（Bakersfield）東北部「伯雷爾山火」（Borel Fire）舉行的記者會上指出，加州今年派出撲滅野火的消防員人數為歷年來最多，約9700名，六年前為6700名。

根據數據，加州史上十起最致命的火災中，有八起發生在9月或9月之後，最嚴重是2018年11月發生的「坎普山火」（Camp Fire），造成85人死亡，更幾乎燒毀整個天堂鎮（Paradise）。