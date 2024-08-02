交通廳提醒 夏日行人交通事故風險增

隨著夏季來臨，加州交通廳 (Caltrans) 和加州交通安全辦公室(OTS) 提醒所有加州居民在馬路步行時注意安全。（OTS提供）

隨著夏季來臨，加州 交通廳 (Caltrans) 和加州交通安全辦公室(OTS) 提醒所有加州居民在馬路步行時注意安全，以確保每個人都享受安全的夏季。

夏季白天時間的延長，人們的戶外活動增加，與行人相關的交通事故風險也隨之上升。2022年行人死亡人數占全美交通事故死亡總數的近五分之一 (17.8%)。此外，2021年非裔拉丁裔亞裔 的加州居民的死亡率為每10萬人裡有1.6人，住院率為每10萬人裡有4人。

大多數行人死亡事故發生在行人和車輛共用道路的城市地區。在洛杉磯 ，此類事件的發生頻率增加，平均每兩天就有一名行人喪生。 2015年，洛杉磯街道共有88名行人喪生，但是到2023年，這一數字已上升至176人。

交通廳提供以下簡單提示，確保行人在夏季保持安全。包括始終行人保持可見，白天穿亮色衣服，夜間穿著反光材料衣服並攜帶手電筒。其次在步行時避免使用移動設備。請在有標記的人行橫道/十字路口過馬路，最好有停車標誌或信號燈的地方。始終步行到最近的人行橫道，切勿嘗試橫穿馬路。另外在住宅區街道上，如果沒有停車標誌或行人標誌，請在過馬路前左右查看，確保沒有車輛駛來。

同時要注意與車輛駕駛人進行眼神交流，並快速點頭或揮手確認看到他們後再走下人行道。在停車場或任何可能有車輛的地方，家長都應該牽住孩子的手，尤其要注意正在轉彎或倒車的車輛。

作為駕駛者要和他人安全共用道路，任何短訊、通知或電話都可能分心，導致事故或死亡。有關行人安全的更多資訊和資源，請訪問http://www.gosafelyca.org/ 。