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北加州本周可能看到極光

編譯組／綜合報導
國家海洋暨大氣總署表示，北加州本周有可能看到極光。（電視新聞截圖）
國家海洋暨大氣總署表示，北加州本周有可能看到極光。（電視新聞截圖）

據媒體Fox40報導，國家海洋暨大氣總署（The National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）最近發布了太陽風暴警報，讓一些加州人對再次有機會看到天空中出現罕見的七彩北極光充滿了希望。

國家海洋暨大氣總署在X上說：「上周末太陽活動增加，太陽一直在爆發太陽耀斑。」

北極光的正式名稱是aurora borealis，是由嚴重的太陽地磁（geomagnetic）風暴引起。國家海洋暨大氣總署表示，由於日冕物質拋射（Coronal Mass Ejection）數量增加，本周二（7月30日）至周四（8月1日）發布了地磁暴警報。據預測，風暴強度將在G1-G3範圍內，低於許多人在5月份目睹的最高級別的G5風暴。

雖然目前太陽風暴不會像幾個月前全美人民目睹的太陽風暴那麼強烈，但太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）顯示，未來幾天有幾個州將靠近北極光觀測線。

太空天氣預報中心服務協調員達爾（Shawn Dahl）告訴 FOX40.com，本周在加州最北部有可能看到北極光。

達爾說：「風暴沒有那麼強烈，也不那麼有利於觀賞，但每三個小時就會有一次更新，值得關注。」

達爾說，最大的觀測機會在周二和周三，值得密切關注，因為地磁風暴可能會加劇。據位於Castle Lake的 KDRV 報導，一些北加州居民從周一（29日）晚上開始看到天空中的北極光，並錄製了視頻資料。

要想看到北極光，專家建議遠離城市燈光和光汙染。手機相機也能比肉眼更好地捕捉北極光。欲了解更多信息，請訪問 spaceweather.gov。

加州 太空 北加

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