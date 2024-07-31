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加州災民可報銷疏散等費用 房主不用擔心保險被取消

洛杉磯訊
加州消防局與州長辦公室商討公園大火救災對策。目前火災已蔓延至四個縣，燒毀超過38萬畝林地，火勢僅控制14%。（州長辦公室）
加州消防局與州長辦公室商討公園大火救災對策。目前火災已蔓延至四個縣，燒毀超過38萬畝林地，火勢僅控制14%。（州長辦公室）

「公園大火」（Park Fire）持續延燒進入第六天，加州保險局30日宣布，火災相關撤離人員和家庭可能有資格獲疏散費用報銷，同時也將免受災後房屋不被續保的影響。災民需保存好各種單據，以便日後辦理相關事宜。

人為縱火引發的公園大火，到30日已蔓延至四個縣，燒毀38萬3600畝林地，但目前火勢僅控制14%。加州保險局30日發布一項公告表示，受到火災影響的Butte、Plumas、Tehama和Shasta等四個縣被強制性緊急疏散的居民、房主或租客，都將可能獲得疏散和搬遷費用幫助，包括逃生期間的食品、住房、家具租賃、儲存以及額外的交通費用等等。

公園大火已被加州消防部門列為加州史上第五大火災，州長辦公室宣布災區進入緊急狀態。加州保險局表示，他們將與加州消防廳（CAL FIRE）和州長緊急服務辦公室協商後，確定災區郵政編碼，這些郵政編碼轄區內居民將可免受因野火風險而導致房主保險不續簽或取消的影響，為其一年。

加州保險局2020年通過一項消費者保護法，保險公司需向因重大災難被強制撤離人員和家庭發放至少兩周的疏散費用補助，並在沒有詳細清單表格的情況下為災民提供不少於四個月的預付款，消除災難倖存者獲得重要保險福利的障礙，並簡化遭受損失房主的災後恢復流程。

保險局提醒災區民眾，保存好撤離期間的所有消耗費用收據；盡快諮詢保險公司，以確認承保範圍、限額以及任何其他限制和文件要求；記錄與保險公司相關人員或代理交談的日期、時間和姓名；可透過加州保險部在線查詢，確保自己的保險代理人或公共理賠員持有效許可證。需要協助可聯絡加州保險部：1-800-927-4357，或上網www.insurance.ca.gov。

保險 加州 郵政

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